BHXH TP Đà Nẵng: Cải cách thủ tục hành chính, nâng tầm chất lượng phục vụ

(Pháp lý) – Năm 2018, với tinh thần quyết tâm, phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, phát huy triệt để những yếu tố thuận lợi và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, ngành BHXH TP Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và những nhiệm vụ chính trị được giao. Chính sách BHXH, BHYT đã lan tỏa mạnh mẽ vào cuộc sống cộng đồng, được toàn xã hội quan tâm cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các chỉ số về số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tiến bộ công bằng xã hội, ổn định chính trị xã hội và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cải cách thủ tục hành chính – nhiệm vụ trọng tâm

Năm 2018, BHXH thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất công tác cải cách thủ tục hành chính, xác định công tác này là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành trong tất cả các lĩnh vực.

Trong triển khai thực hiện, BHXH Đà Nẵng đã nghiêm túc thực hiện bộ thủ tục hành chính của ngành, nghiêm cấm mọi hành vi yêu cầu đối tượng phải bổ sung, cung cấp các loại hồ sơ, giấy tờ trong từng nghiệp vụ ngoài hồ sơ quy định tại bộ thủ tục hành chính; Nhờ thực hiện nghiêm túc qui trình tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết trả kết quả TTHC theo mô hình “một cửa – một cửa liên thông”, kiên quyết khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn, đến tháng 12/2018, BHXH Đà Nẵng đã đạt mục tiêu 100% hồ sơ đúng hẹn, không còn hồ sơ trễ hẹn.

Bên cạnh đó, BHXH Đà Nẵng đã đưa công nghệ thông tin ứng dụng vào công tác quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, áp dụng triệt để các phần mềm của BHXH Việt Nam ban hành như: TCS, TST, TNHS, quản lý nhân sự, đặc biệt là ứng dụng hệ thống văn bản điều hành, cơ bản hoàn thành mục tiêu văn phòng không giấy.

Tăng cường giao dịch điện tử trong mọi lĩnh vực công tác, trong đó lĩnh vực hồ sơ Thu, Sổ thẻ đã đạt tỷ lệ 99,45%; Trong lĩnh vực hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH, do tính đặc thù của loại hồ sơ này nên tỷ lệ chưa cao, trong năm 2019, trên cơ sở Quyết định thay thế QĐ 828/QĐ-BHXH và QĐ 636/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam cùng với việc triển khai thực hiện mục tiêu về giao dịch điện tử theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, BHXH thành phố sẽ đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, BHXH Đà Nẵng đã mở rộng phương thức giao dịch qua hệ thống Bưu chính công ích, thông qua phương thức giao dịch này đã có hàng triệu lượt hồ sơ, TTHC được thực hiện, góp phần rút ngắn thời hạn giải quyết, rút ngắn thời gian giao dịch, tiết kiệm chi phí cho đơn vị sử dụng lao động.

Có thể nói, công tác cải cách TTHC năm 2018 của BHXH TP Đà Nẵng đã có những bước tiến quan trọng, nâng tầm dịch vụ công lên mức độ 3, 4, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức giao dịch với cơ quan BHXH, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo được niềm tin, nhận được sự ủng hộ của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Giảm nợ đọng, hoàn thiện dịch vụ để phục vụ nhân dân

Trước những khó khăn, thách thức đến từ tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều đơn vị sử dụng lao động, đặc biệt là những doanh nghiệp có số lượng lao động lớn nhưng gặp khó khăn nên dẫn đến một lực lượng lao động lớn bị giảm như: Công ty TNHH Foster Đà Nẵng (năm 2018 giảm 3.770 lao động so với năm 2017), Công ty TNHH MTV TBO VINA (bỏ trốn giảm 403 lao động), Công ty TNHH Matrix Việt Nam và Công ty CP Keyhinge Toys Việt Nam (năm 2018 giảm 3.093 lao động so với năm 2017); nhiều đơn vị để số nợ bảo hiểm lớn kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện kế hoạch thu, giảm nợ và phát triển đối tượng. Nhưng với sự điều hành quyết liệt cùng với những giải pháp căn cơ, ngành BHXH thành phố đã vượt qua những khó khăn đó và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ công tác thu, giảm nợ, phát triển đối tượng. Trong đó, có những kết quả nổi bật: Số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 113,55% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tổng số người tham gia vào cuối năm 2018 là 3.418 người, trong đó, riêng năm 2018 đã phát triển mới 2.345 người, tăng gấp 3,18 lần so với số người tham gia lũy kế đến cuối năm 2017. Tổng số người tham gia BHYT đạt 101,09% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Độ bao phủ BHYT toàn dân đạt tỷ lệ 95,90%, vượt chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg. Trong đó: BHYT Học sinh – Sinh viên đã có bước tiến vượt bậc với nhiều đơn vị, trường học đạt kết quả 100%, có 2 đơn vị: BHXH quận Hải Châu và BHXH quận Thanh Khê đạt và giữ vững mục tiêu 100%.

Về số thu, tuy rất khó khăn nhưng đến cuối ngày 31/12/2018, BHXH thành phố cũng đã về đích với tổng số thu là 5.031.460 triệu đồng đạt 100,31% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Phấn đấu thu hồi nợ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn của toàn ngành, BHXH Đà Nẵng đã huy động mọi nguồn lực tập trung vào công tác này. Tuy kết quả chưa được như mong muốn, vẫn còn rất nhiều đơn vị có số nợ từ 3 tháng trở lên với số tiền trên 145 tỷ đồng, nhưng BHXH thành phố cũng đã đạt chỉ tiêu giảm nợ BHXH Việt Nam giao với tỷ lệ 4,00%.

Hoàn thiện để bứt phá, ngay từ đầu năm 2019 đến nay, BHXH thành phố đã phối hợp với Bưu điện thành phố tổ chức 11 cuộc hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, thu hút gần 1.000 người tham dự, từ đó đã phát triển được trên 200 người tham gia BHXH tự nguyện. Ngoài ra, khối BHXH quận, huyện cũng đã chủ động thực hiện công tác tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến từng khu dân cư, xã phường, Trung tâm thương mại …

Từng bước, công tác cải cách thủ tục hành chính được tăng cường, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng. BHXH thành phố Đà Nẵng triển khai nghiệp vụ gửi thông tin đến người tham gia BHXH, BHYT thông qua dịch vụ tin nhắn; Triển khai hẹn giờ đăng ký thủ tục hành chính qua Website và điện thoại. Thông qua dịch vụ tin nhắn thương hiệu của VNPT Đà Nẵng, cơ quan BHXH đã thông báo đến người tham gia BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện kịp thời các thông tin liên quan như thời hạn gia hạn thẻ BHYT, thời hạn nộp BHXH tự nguyện, những quy định mới về chính sách BHXH, BHYT… Tránh trường hợp người dân vì cuộc sống hằng ngày tất bật mà quên thời điểm nộp tiền, ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.

Từng bước khẳng định, BHXH Đà Nẵng đã không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, giúp cho đối tượng chủ động, tiết kiệm thời gian, kịp thời tư vấn, giải đáp thắc mắc nhanh chóng, tiện lợi … đã góp phần tạo hiệu ứng mới và đồng bộ trong công tác CCHC trên địa bàn thành phố. Với những kết quả khả quan tiếp tục được nhân rộng, BHXH Đà Nẵng quyết tâm hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ tốt hơn về quyền lợi cho nhân dân khi tham gia BHXH, BHYT.

Nguyễn Thành