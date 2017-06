Ông Huỳnh Văn Nén kêu cứu bị chiếm đoạt tiền bồi thường oan sai

Hiện nay ông Huỳnh Văn Nén chưa nhận được số tiền bồi thường sau khi chuyển vào tài khoản người thân và nhận nhiều cuộc điện thoại từ số máy lạ gọi đến doạ giết…

Trao đổi với phóng viên Phapluatplus.vn, ông Huỳnh Văn Nén cho biết: Đến thời điểm hiện nay ông chưa nhận được số tiền bồi thường sau khi đã chuyển vào tài khoản người thân. Nhiều khi còn nhận được nhiều cuộc điện thoại từ số máy lạ gọi đến doạ giết.

Đồng thời ông Huỳnh Văn Nén chia sẻ số tiền bị “chia năm, sẻ bảy” như vậy không thoả đáng; hiện ông Nén đang nhờ luật sư Nguyễn Đình Hải – Công ty Luật Hải Châu, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai – giúp đỡ.

Theo ông Nén, nguyên nhân mà ông chưa nhận được tiền là do khi tiền từ Trung ương chuyển về Toà án Nhân dân tỉnh Bình Thuận, sau đó Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận chuyển số tiền vào tài khoản đứng tên cha đẻ ông Nén là cụ Huỳnh Văn Truyện và bà Huỳnh Kim Ngân (chị gái Nén).

Khi nhận được thông tin số tiền bồi thường được chuyển vào tài khoản chị gái và cha đẻ ông Nén, nhiều lần ông Nén ra ngân hàng xin rút số tiền trên nhưng bị từ chối giao dịch.

Ông Huỳnh Văn Nén thẳng thắn chia sẻ quá trình thực hiện kêu oan, đòi bồi thường, các lần đàm phán ông luôn có mặt, là người trong cuộc; nhưng khi đi rút tiền bồi thường thì ông Nén không hề hay biết.

Trao đổi với phóng viên Phapluatplus.vn, luật sư Nguyễn Đình Hải – Công ty Luật Hải Châu, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai – xác nhận gần một tuần nay ông Nén đã lên TP.HCM, đến văn phòng chia sẻ những khó khăn, xin được trợ giúp pháp lý về việc bị chiếm đoạt số tiền bồi thường oan sai.

Luật sư Hải cho biết, qua xem xét quyết định bồi thường của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận và biên bản về việc thương lượng bồi thường cuối cùng vào ngày 12.1.2017 thì thấy có dấu hiệu làm trái quy định pháp luật.

Hiện nay phía luật sư Nguyễn Đình Hải – Công ty Luật Hải Châu – đang hoàn tất thủ tục cần thiết để giúp đỡ ông Nén theo đề nghị của ông Nén với luật sư Hải và Công ty Luật Hải Châu.

Trong hoàn cảnh không có tiền chi tiêu trong những ngày ở TP.HCM, ông Huỳnh Văn Nén đã nhờ sự giúp đỡ của luật sư Nguyễn Đình Hải chỗ ăn, ở để tiếp tục hành trình kêu cứu của mình.

Ông Huỳnh Văn Nén trong buổi giao lưu trực tuyến với độc giả Pháp luật Plus ngày 8.5 chia sẻ: “Trong vụ án bà Lê Thị Bông bị giam 17 năm 6 tháng 11 ngày, nếu 2 bản án mà bồi thường 10 tỷ 1 triệu 335 nghìn đồng là chưa thỏa đáng”, nay lại đối mặt với việc đứng trước nguy cơ bị chiếm đoạt số tiền bồi thường oan sai.

Trước đó Phapluatplus.vn đã đưa tin, ngày 4.5 TAND tỉnh Bình Thuận thông qua Kho bạc Nhà nước tỉnh chuyển số tiền hơn 10 tỷ đồng vào tài khoản của người thân ông Huỳnh Văn Nén.

Ngày 17.1.2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã công bố mức bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén là 10.001.335.000 đồng; ông Huỳnh Văn Nén đã chấp nhận mức bồi thường.

Khoản bồi thường thì số tiền hơn 10 tỷ đồng mà ông Huỳnh Văn Nén được bồi thường bao gồm gần 5,3 tỷ đồng bồi thường thiệt hại do tổn thất về tinh thần; 2,3 tỷ đồng thiệt hại do tổn hại về sức khỏe; gần 1,2 tỷ đồng bồi thường thu nhập thực tế bị mất và 1,2 tỷ đồng cho các thiệt hại khác.

Vụ án oan của ông Huỳnh Văn Nén được bắt đầu từ ngày 23.4.1998, bà Lê Thị Bông, ngụ tại thôn 2, xã Tân Minh nay là thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, Bình Thuận bị giết chết và cướp đi chiếc nhẫn một chỉ vàng.

Hành trình vụ án bắt đầu từ ngày 17.5.1998, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận bắt tạm giam ông Huỳnh Văn Nén vì nghi ông đã giết bà Bông. Ngày 31.8.2000, tại phiên tòa sơ thẩm, ông Nén khai do bị bức cung, nhục hình nên buộc phải nhận tội giết bà Bông để cướp chiếc nhẫn vàng. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận vẫn tuyên phạt bị cáo án tù chung thân. Do người thân cũng bị oan mà rơi vào lao lý nên mất hết tinh thần, ông Nén không biết làm đơn kháng cáo nên bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật.

Sau nhiều năm ông Nén phải ngồi tù và gia đình ông đi kêu oan, đến tháng 9.2014, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kháng nghị tái thẩm vụ án, sau đó Tòa án Nhân dân Tối cao hủy án để điều tra lại. Tháng 10.2015, Nguyễn Thọ hung thủ giết chết bà Lê Thị Bông bị bắt sau 18 năm gây án.

Ngày 22.10.2015, ông Huỳnh Văn Nén được tại ngoại để chữa bệnh. Ngày 28.11.2015, Công an tỉnh Bình Thuận công bố quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Huỳnh Văn Nén.

Tiếp đến, ngày 3.12.2015, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức xin lỗi công khai đối với ông Huỳnh Văn Nén, người bị kết án chung thân, phải ngồi tù oan hơn 17 năm.

