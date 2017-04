Oan sai 29 năm, qua đời rồi mới được đình chỉ điều tra

Sau 29 năm mòn mỏi chờ minh oan không được, đến năm 2011 ông Nguyễn Tùng Chinh đã chết thì đến nay Viện kiểm sát mới ra quyết định đình chỉ điều tra với ông.

Ngày 26-4, ông Trần Đắc Chiến – Viện trưởng Viện KSND tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định đình chỉ vụ án với ông Nguyễn Tùng Chinh (sinh 1950, nguyên Chánh văn phòng Công an huyện Duyên Hải, tỉnh Cửu Long, nay là tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh) – nhân vật trong bài viết 29 năm mang thân phận bị can mà Tuổi Trẻ đã thông tin.

Theo thông tin từ Viện kiểm sát, ông Chinh từng là cán bộ công tác tại Công an huyện Duyên Hải (tỉnh Cửu Long cũ), được giao nhiệm vụ quản lý tài sản thu giữ trong các vụ vượt biên trái phép.

Toàn bộ tài sản thu giữ được ông Chinh quản lý trong tủ gỗ, được khóa lại bằng khóa số. Năm 1982, cơ quan chức năng phát hiện số tài sản do ông Chinh quản lý bị mất khoảng 12.000 đồng, hơn 4 lượng vàng và nhiều nữ trang khác.

Qua khám nghiệm hiện trường nơi tài sản bị mất không thể hiện dấu vết bị người bên ngoài đột nhập nên ngày 10-9-1982, phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cửu Long đã khởi tố vụ án “tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa”.

Ông Chinh bị bắt, bị tạm giam từ ngày 13-9-1982. Đến ngày 25-1-1988, ông Chinh được Viện KSND tỉnh Cửu Long ký lệnh tạm tha để chờ xử lý nhưng từ đó đến nay vụ việc vẫn rơi vào im lặng. Năm 2011 thì ông Chinh chết.

Theo VKS, do hồ sơ vụ án bị thất lạc nên cơ quan tố tụng không chứng minh được hành vi phạm tội của bị can. Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự, hành vi của bị can Chinh không cấu thành tội phạm, nên Viện KSND tỉnh Vĩnh Long ra quyết định đình chỉ vụ án đối với ông Chinh.

Theo ông Trần Đắc Chiến, quyết định trên đã được gởi đến Viện KSND tối cao và đại diện gia đình của ông Chinh. Hiện Viện KSND tỉnh Vĩnh Long cùng cơ quan liên quan đang tiến hành các bước giải quyết bồi thường oan sai theo luật định.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, sau khi bị khởi tố rồi được tạm tha, ông Nguyễn Tùng Chinh mang thân phận bị can suốt 29 năm nhưng không được đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can và minh oan theo luật định.

Mỏi mòn chờ đợi cơ quan chức năng giải quyết trong vô vọng, năm 2011 ông lâm bệnh qua đời. Từ ngày ông Chinh bị bắt (1982) đến khi chết (2011), gia đình ông Chinh (có vợ và bốn đứa con) luôn sống trong cảnh khó khăn, thiếu trước hụt sau.

