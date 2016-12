Lực lượng Công an phát hiện, xử lý 16.823 vụ tội phạm kinh tế, 244 vụ tội phạm tham nhũng

Năm 2016, lực lượng Công an đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản chiến lược cũng như xử lý hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự. Đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam. Đặc biệt là đã đảm bảo an ninh, an toàn và góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đạt được các mục tiêu, yêu cầu và chỉ tiêu đề ra. Đã điều tra khám phá 42.558 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 80.210 đối tượng, đạt tỷ lệ 78,07% (cao hơn 0,95% so với năm 2015). Phát hiện, xử lý 16.823 vụ tội phạm kinh tế, 244 vụ tội phạm tham nhũng, 3.319 vụ buôn lậu. Xử lý 17.622 vụ vi phạm pháp luật môi trường. Giải quyết, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra (90,15%). Phát hiện, bắt giữ 18.742 vụ phạm tội ma túy, 28.970 đối tượng (nhiều hơn 1.794 vụ, 2.478 đối tượng so với năm 2015). Công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội được tăng cường và đạt kết quả tích cực. Công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; đã bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đặc xá tha tù trước thời hạn cho 4.179 phạm nhân, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng pháp luật. Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phối hợp giữa Bộ Công an với các bộ, ban, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngày càng mở rộng, hiệu quả hơn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có chuyển biến tích cực. Trong công tác, chiến đấu, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đã có 148.529 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và Bộ Công an khen thưởng; nhiều gương chiến đấu dũng cảm trong công tác phòng, chống tội phạm, 11 đồng chí hy sinh anh dũng, 274 đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ. Những thành tích của lực lượng Công an nhân dân đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Theo Noichinh