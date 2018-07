Xét xử Vũ “nhôm”: Xử kín nhưng tuyên án công khai

Theo luật sư, việc xử kín vụ án liên quan đến Vũ “nhôm” là phù hợp với quy định của pháp luật.

Mới đây, theo TANDTC, TAND TP.Hà Nội sẽ xét xử vụ án Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 vào ngày 30/9. Phiên tòa này sẽ được xử kín.

Điều người dân quan tâm là tại sao vụ án này lại được xử kín? Và, liệu việc xử kín có gây ảnh hưởng gì đến kết quả, minh bạch của vụ án hay không?

Luật sư Trương Thị Thu Hà, đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, Điều 25 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định khi tòa án xét xử công khai, mọi người đều có quyền tham dự phiên tòa trừ trường hợp do Bộ luật này quy định. Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật Nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự thì tòa án có thể xét xử kín. Trong vụ án liên quan đến Vũ “nhôm” phạm tội, phù hợp với những điều trong Bộ luật Tố tụng hình sự quy định nên Tòa án cho xét xử kín là phù hợp.

Trường hợp xử kín thì chỉ có những người trong HĐXX, kiểm sát viên, thư ký và những người được HĐXX triệu tập mới được tham gia. Mặc dù phiên tòa xử kín nhưng sau phần nghị án, mọi người có thể tham dự, ghi nhận và bản án cũng sẽ công khai.

Trong khi đó, ông Vũ Phi Long, Phó Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM cũng đồng quan điểm. Theo ông Long, việc xử kín nhưng tuyên án công khai nên không ảnh hưởng đến quyền tiếp cận thông tin của người dân. Đồng thời, việc công khai phần tuyên án giúp nhân dân, xã hội giám sát nên việc xét xử không thể tùy tiện.

Tháng 12/2017, cơ quan An ninh điều tra bộ Công an khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước, theo Điều 263 Bộ luật Hình sự 1999. Tội danh này có khung hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.

Tối 21/12/2017, cơ quan điều tra khám nhà riêng của ông Vũ ở TP.Đà Nẵng. Thời điểm công an khám xét, ông Vũ không có mặt tại nơi cư trú. Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định truy nã đối với Vũ.

Ngày 2/1/2018, cơ quan Xuất nhập cảnh và cửa khẩu Singapore (ICA) tạm giữ người có tên Phan Van Anh Vu từ ngày 28/12/2017 vì vi phạm luật Di trú.

Đến chiều 4/1, chuyến bay Vietnam Airlines từ Singapore về Hà Nội chở ông Vũ đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ngay sau đó, Bộ Công an phát thông báo cho biết cơ quan điều tra đã tiếp nhận, bắt bị can Vũ để điều tra.

Theo Nguoiduatin

Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/xet-xu-vu-nhom-xu-kin-nhung-tuyen-an-cong-khai-a378844.html