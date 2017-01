Vụ TTGT Cần Thơ: Nhận tiền của 135 tổ chức, cá nhân

Tối 18-1, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Cơ quan CSĐT trong ngày 18-1 đã ban hành kết luận điều tra và chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ án một số cán bộ thanh tra GTVT Cần Thơ nhận hối lộ cho VKS đồng cấp ra cáo trạng truy tố”.

Theo kết luận, trong vụ án có chín bị can bị đề nghị VKS ra cáo trạng truy tố, trong đó bảy bị can là thanh tra GTVT gồm nguyên phó chánh thanh tra Dương Minh Tâm; các đội trưởng, đội phó và cán bộ: Nguyễn Trần Lưu, Trần Lập Pháp, Hồ Công Thiện, Võ Hoàng Anh, Lý Hoàng Minh, Đoàn Vũ Duy; hai đối tượng bên ngoài gồm Nguyễn Văn Cần và Trần Tường An.

Cơ quan điều tra xác định các bị can nhận hối lộ liên quan 135 vụ (của 135 tổ chức, cá nhân) với số tiền gần 4 tỉ đồng. Theo đó, các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận tiền của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải để không kiểm tra hoặc kiểm tra nhưng không lập biên bản, hoặc kiểm tra lập biên bản xử lý với lỗi nhẹ hơn lỗi thực tế vi phạm quy định của pháp luật giao thông đường bộ.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định bị can Dương Minh Tâm đã nhận hối lộ số tiền hơn 411 triệu đồng của 13 tổ chức, cá nhân; bị can Đoàn Vũ Duy đã nhận hối lộ số tiền trên 2,7 tỉ đồng, Võ Hoàng Anh đã nhận hối lộ số tiền trên 536 triệu đồng, Nguyễn Trần Lưu đã nhận hối lộ số tiền 26 triệu đồng, Lý Hoàng Minh đã nhận hối lộ số tiền trên 239 triệu đồng…

