Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Nguyên cán bộ VNPT EPAY xuất hóa đơn khống thế nào?

Theo cơ quan điều tra, nguyên một cán bộ của công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) đã thành lập ra các công ty khác rồi giao người khác đứng tên. Tuy nhiên, thực chất cán bộ này vẫn điều hành hoạt động của các công ty được thành lập kia để ký hợp đồng, xuất hóa đơn cho VNPT EPAY.

Ngày 9.4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành các biện pháp tố tụng đối với:

1. Khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam về các tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009 và tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Châu Nguyên Anh, sinh năm 1979, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; chức vụ: Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) và Phạm Quang Minh, sinh năm 1984, thường trú tại Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội; chức vụ: Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY).

2. Khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Nguyễn Đình Chiến, sinh năm 1976, thường trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội; chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển HQ Việt Nam, sau đổi tên thành Công ty CP Công nghệ TNC Việt Nam; đồng thời, là Phó Giám đốc Công ty cổ phần CT và T; Phó Giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam.

3. Khởi tố bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Anh Tuấn, sinh năm 1983, thường trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội; chức vụ: Giám đốc Công ty CP Công nghệ TNC.

Các đối tượng Châu Nguyên Anh, Phạm Quang Minh, Nguyễn Đình Chiến và Lê Anh Tuấn bị khởi tố điều tra do có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện các lệnh khám xét nơi làm việc của những bị can trên để thu giữ tài liệu, đồ vật, phương tiện điện tử và dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án.

Đáng chú ý, theo công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan An ninh điều tra của công an tỉnh này tống đạt Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Đình Chiến – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần CT&T; Phó GĐ công ty TNHH đầu tư và phát triển HQ Việt Nam; Phó GĐ công ty TNHH Phân phối thẻ Việt Nam về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống.

Quá trình điều tra, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định năm 2015, Nguyễn Đình Chiến – nguyên là cán bộ công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) đã thành lập ra 3 công ty gồm Công ty cổ phần CT&T;

Công ty TNHH đầu tư và phát triển HQ Việt Nam (nay là công ty cổ phần công nghệ TNC Việt Nam); công ty TNHH Phân phối thẻ Việt Nam rồi giao cho người khác đứng tên, nhưng thực chất Chiến vẫn là người điều hành mọi hoạt động của các công ty trên.

Từ năm 2015 đến hết năm 2017, dưới sự điều hành của Chiến, các công ty trên đã ký hợp đồng, xuất hóa đơn khống cho công ty VNPT EPAY với tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 8.4.2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 03 tháng đối với Nguyễn Đình Chiến để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 9.4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khám xét khẩn cấp nhà riêng của Nguyễn Đình Chiến tại Chung cư Mulberry Lane, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội và các địa điểm mà Nguyễn Đình Chiến thuê làm trụ sở cho 3 công ty trên.

Tại buổi khám xét, cơ quan điều tra đã phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 6.4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Vĩnh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ông Vĩnh được xác định đã tạo điều kiện để cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia được hoạt động.

Cũng liên quan đến vụ án này, ông Nguyễn Thanh Hóa – Cựu Cục trưởng C50 (Bộ Công an) cũng bị cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can và bắt tạm giam trước đó vì có liên quan đến việc bảo kê cho đường dây đánh bạc do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu.

Trong vụ án này, có gần 43 triệu tài khoản tham gia trò “đỏ đen” thông qua website rikvip.com, rikvip.vn; từ tháng 8.2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính. quá trình điều tra đến nay đã xác định đường dây tổ chức đánh bạc này do Phan Sào Nam (sinh năm 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến – VTC online), Nguyễn Văn Dương (sinh 1975, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) và Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978, Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, nguyên Giám đốc Công ty VTC công nghệ và nội dung số – VTC Intecom) bàn bạc thực hiện. Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành.

Bộ Công an xác định, tiền tham gia đánh bạc qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý. Điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%. Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng.

Số tiền 9.583,2 tỉ đồng thu được qua các cổng thanh toán sẽ được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức (Dương, Nam, Trung, bao gồm cả chi phí vận hành và một phần nhỏ hạch toán vào các pháp nhân CNC, VTC online, Nam Việt) và trả thưởng cho con bạc.

Trong đó ước tính: Doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỉ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông); doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỉ đồng (riêng GTS hưởng khoảng 217,8 tỉ đồng); nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỉ đồng. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã khởi tố gần 90 đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc này, trong đó có hai cựu tướng cấp cao của ngành công an. Hiện công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang mở rộng điều tra vụ án.

Lỗ lổng lớn trong quản lý thẻ cào viễn thông, thẻ game, hoạt động trung gian thanh toán Qua điều tra đã cho thấy, hoạt động tổ chức đánh bạc qua game bài khó có thể thực hiện được với quy mô lớn như Rikvip nếu không có các cổng trung gian thanh toán và các loại thẻ cào. Tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian thanh toán, trong đó, các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone) được hưởng từ 15,5 – 16,3%. Lợi ích của các doanh nghiệp viễn thông khi cung cấp dịch vụ cho hoạt động đánh bạc này là không nhỏ. Việc quản lý hoạt động phát hành và sử dụng thẻ cào viễn thông lỏng lẻo khiến các thẻ cào dễ dàng trở thành phương tiện thanh toán cho các dịch vụ ngoài viễn thông, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để xây dựng hệ thống thanh toán cho hoạt động đánh bạc trực tuyến. Các cổng trung gian thanh toán đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến nhưng việc quản lý còn rất lỏng lẻo, khiến các doanh nghiệp trung gian thanh toán như VNPT EPAY, Ngân Lượng, Home Direct, Giải trí số dễ dàng cung cấp dịch vụ cho game bài Rikvip/Tip.club để con bạc tham gia đánh bạc trong thời gian dài. Tuy nhiên, do thiếu hành lang pháp lý chặt chẽ, hoạt động này không được Ngân hàng Nhà nước coi là hoạt động trung gian thanh toán để quản lý, trong khi Bộ Thông tin và Truyền thông không quản lý hoạt động thanh toán bằng thẻ cào. Việc quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền, đầu số còn lỏng lẻo, các đối tượng tổ chức đánh bạc dễ dàng được cung cấp dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ, đường truyền Internet, IP, tên miền, kể cả tên miền quốc gia (.vn) từ các doanh nghiệp trong nước (VNPT, Viettel, Công ty cổ phần Mắt Bão, Công ty GMO Runsystem…); dễ dàng thuê các đầu số tổng đài của FPT để “chăm sóc khách hàng” và sử dụng dịch vụ nhắn tin thương hiệu của Công ty cổ phần truyền thông VMG để quảng bá Rikvip/Tip.club qua tin nhắn.

Theo Danviet