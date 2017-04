Trinh sát đất Cảng kể chuyện chặt đứt đường dây buôn “cái chết trắng”

Thời gian qua, Công an quận Hồng Bàng (TP.Hải Phòng) liên tiếp lập chiến công, chặt đứt đường dây Mua bán, vận chuyển ma túy với quy mô lớn. Điều này đã góp phần giảm mạnh tình hình tệ nạn ma túy trên địa bàn, tạo niềm tin cho nhân dân vào vai trò của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Từ đàn anh “bảo kê” con nghiện…

Theo đó, trong vòng 6 tháng (từ tháng 10/2016), Công an quận cùng các đơn vị nghiệp vụ chức năng đã phá 4 chuyên án lớn, triệt phá 3 ổ nhóm, bắt giữ xử lý 10 đối tượng, thu giữ gần 10 kg ma túy đá, 8,841g Heroin, thu giữ hơn 17.000 viên thuốc lắc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an quận Hồng Bàng được quần chúng nhân dân cung cấp thông tin tại địa bàn phường Quán Toan, quận Hồng Bàng đang có 01 ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy với quy mô lớn, liên quận huyện.

Ổ “nhền nhện” này đã hoạt động trong thời gian dài gây bức xúc trong quần chúng nhân dân trên địa bàn. Công an quận Hồng Bàng đã chỉ đạo Đội CSĐTTP về Ma túy kết hợp Công an phường Quán Toan tiến hành xác minh ban đầu, xác định nguồn tin trên là có căn cứ.

Tập trung xác minh, Công an quận đã xác định Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng Chọi) chính là đối tượng cầm đầu ổ nhóm tội phạm trên. Hùng là đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn (đã có 1 tiền án về hành vi Cố ý gây thương tích) nay chuyển sang hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt. Ngoài ra, Hùng còn có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với sự phát hiện, bắt giữ của lực lượng chức năng.

Trước tình hình trên, Ban lãnh đạo Công an quận đã xác lập chuyên án và giao Đội Đội CSĐTTP về Ma túy làm chủ công phối hợp với các lực lượng có liên quan để đấu tranh làm rõ toàn bộ hành vi Mua bán trái phép chất ma túy của đối tượng Hùng và đồng bọn.

Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã làm rõ được vị trí, vai trò của các đối tượng trong ổ nhóm và phương thức hoạt động của chúng. Trong đó, xác định Hùng là đối tượng trực tiếp bán ma túy cho các con nghiện tại địa bàn phường Quán Toan và khu vực giáp ranh. Hùng phân công đàn em canh giác ở cửa và bố trí camera tại đầu ngõ và hành lang để giám sát tình hình bên ngoài.

Tinh quái hơn, Hùng chỉ thực hiện giao dịch với khách hàng là các con nghiện quen biết hoặc được người quen giới thiệu. Trước khi thực hiện giao dịch, khách hàng phải được đàn em của Hùng trực tiếp kiểm tra, dẫn vào. Từ ngoài ngõ vào đến địa điểm giao dịch, Hùng bố trí lắp 3 cửa sắt, có nuôi 2 con chó dữ để đánh động khi có người lạ.

Hơn nữa, trong nhà đối tượng Hùng có tàng trữ nhiều dao, kiếm để sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng nếu bị phát hiện. Do đó, công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia phá án và các đối tượng có liên quan là thách thức không nhỏ đặt ra đối với Ban chuyên án.

Thực hiện kế hoạch phá án, với tinh thần chủ động tấn công trấn áp tội phạm, vào hồi 10 giờ ngày 21/10/2016, Công an quận Hồng Bàng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1978, ở số 569, đường 5/3 Quán Toan, Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) đang bán trái phép ma túy cho hai con nghiện tại nhà.

Tại đây, lực lượng Công an đã thu giữ 2 gói ma túy. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hùng, lực lượng còn thu giữ thêm 21 gói ma túy (heroin), 1 túi nilon chứa ma túy đá, 2 bộ đồ sử dụng ma túy đá, 2 cân điện tử, 4 ống nhựa dùng để chia ma túy, 90 tờ giấy nhỏ dùng để gói ma túy, 300 túi nilon đựng ma túy đá, 5 dao kiếm các loại, 2 bình xịt hơi cay và 1 dùi cui điện.

Sau đó, Công an quận Hồng Bàng đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can Nguyễn Mạnh Hùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

…Hé lộ đường dây gieo “cái chết trắng”

Từ chuyên án đấu tranh với hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đi sâu khai thác đối tượng, ban chuyên án xác định Hùng có quan hệ với một số đối tượng mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh với số lượng lớn. Trong đó nổi lên là Nguyễn Thị Minh Phượng (SN 1974, chỗ ở số 31/414 Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng). Phượng là đối tượng mua bán ma túy lớn và lâu năm thuộc loại có “số má” tại Hải Phòng.

Qua tài liệu trinh sát thu được, đầu tháng 8/2016, đối tượng Phượng đã nhận 2kg ma túy đá của một đối tượng từ Lạng Sơn chuyển về. Xác định đây là một “chân rết” trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh phải triệt phá, Công an quận Hồng Bàng đã xây dựng kế hoạch đấu tranh bắt giữ Phượng.

Kiên trì theo dõi, bám sát đối tượng Phượng không kể ngày đêm, qua nhiều địa bàn từ các tỉnh miền núi phía Bắc đến Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình. Đến 12 giờ 30 phút ngày 28/10, Công an quận đã mưu trí, dũng cảm bắt quả tang Nguyễn Thị Minh Phượng đang chuẩn bị giao dịch, nhận ma túy của Nông Hồng Điểm (SN 1978, trú tại số 15 khối 10 đường Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Công an thu giữ tang vật của Nông Hồng Điểm gồm: 8 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, tổng khối lượng là 7934,48 g và 1 điện thoại di động; thu giữ của Phượng 1 xe máy điện màu đỏ, 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy có khối lượng 31,14g và 1 điện thoại đi động, hơn 300 triệu đồng.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an quận Hồng Bàng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Minh Phượng và Nông Hồng Điểm về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra.

Chuyên án mang bí số 983M

Qua công tác nắm tình hình các cơ sở kinh doanh có điều kiện (bar, vũ trường, nhà nghỉ,…) và kết quả đấu tranh triệt xóa các ổ nhóm, tụ điểm mua bán, vận chuyển ma túy trên địa bàn quận những tháng cuối năm 2016. Điển hình là việc triệt phá ổ nhóm Nguyễn Thị Minh Phượng và Nông Hồng Điểm vận chuyển 8 kg ma túy đá ngày 28/10/2016.

Công an quận Hồng Bàng xác định có một ổ nhóm đối tượng thường xuyên vận chuyển, cung cấp ma túy (thuốc lắc, ke – ketamin) với quy mô lớn cho các “đại lý”, các tụ điểm phức tạp có liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành khác trên cả nước như Hà Nội, Sài Gòn,…

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an quận, hàng loạt các mũi trinh sát đã được triển khai nhằm nắm chắc địa bàn, đối tượng, thu thập thông tin tài liệu có liên quan. Đồng thời, qua rà soát phân loại hàng trăm đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan tới ma túy, các trinh sát hình sự Công an quận nhận thấy đáng nghi nhất là đối tượng Đoàn Văn Nghĩa (SN 1991, trú tại đường Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, hiện đang ở nhà số 269 đường Nguyễn Cộng Hòa, phường An Dương, quận Lê Chân).

Đi sâu vào xác minh, trinh sát phát hiện đối tượng Nghĩa có chú, bác là các tay “anh chị” xã hội có tiếng ở Hải Phòng. Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định nhưng Nghĩa thường xuyên tổ chức ăn chơi, thác loạn tại các tụ điểm vui chơi có tiếng trên địa bàn TP. Đồng thời, Nghĩa có biểu hiện “ảo” do nghiện ma túy, thường xuyên tụ tập đánh nhau gây mất an ninh trật tự sau các cuộc ăn chơi. Sự bất minh trong sinh hoạt và hoạt động của Nghĩa nhanh chóng rơi vào “tầm ngắm” của các trinh sát Công an quận.

Sau 3 tháng điều tra, xác minh, thu thập củng cố tài liệu chứng cứ, ngày 6/3/2017, Công an quận Hồng Bàng đã xác lập Chuyên án mang bí số 983M nhằm tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh triệt pha hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy của Đoàn Văn Nghĩa và đồng bọn. Ban chuyên án xác định Nghĩa là đối tượng chính cầm đầu ổ nhóm vận chuyển ma túy trên. Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng Nghĩa có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng.

Một cán bộ điều tra kể lại, việc trinh sát, theo dõi đối tượng Nghĩa gặp rất nhiều khó khăn vì hắn ta liên tục thay đổi các thủ đoạn, phương thức. Quanh khu vực nhà Nghĩa có nhiều anh em họ hàng, nếu các trinh sát tiếp cận gần để quan sát, theo dõi rất dễ bị lộ. Ngoài ra, bản thân Nghĩa luôn có ý thức chống đối, đánh lạc hướng công an. Nghĩa thường xuyên thay đổi phương thức và phương tiện di chuyển.

Qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện, Nghĩa thường thực hiện các phi vụ làm ăn ngay trong nội thành. Bởi vậy, hắn ta thường xuyên sử dụng xe máy để đảm bảo tính cơ động trong di chuyển. Cách thức giao dịch của Nghĩa thể hiện rõ sự ranh ma, khi hắn liên lạc qua điện thoại.

Sau khi có đơn đặt “hàng”, Nghĩa hẹn địa điểm giao hàng nhưng khi đến điểm hẹn hắn ta quan sát kỹ, khi cảm thấy an toàn hắn ta vứt gói hàng xuống đường. Sau đó, “khách hàng” của Nghĩa sẽ lựa thời điểm đến nhặt gói “hàng” khi cảm giác đã an toàn. Theo đó, để “hàng” có thể chuyển đi nhanh, Nghĩa chỉ nhận vận chuyển các loại ma túy mới nhất phù hợp với nhu cầu thị trường và mỗi lần chuyển số lượng từ 5.000 – 10.000 viên thuốc lắc hoặc vài kg ke, đá trở lên.

Một cán bộ trinh sát kể lại, khó khăn nhất trong việc theo dõi Nghĩa là khi hắn ta đi giao dịch “hàng”. Theo đó, đối tượng này thường sử dụng xe SH màu cà phê được “độ” để dễ dàng tẩu thoát nếu bị phát hiện. Vì thế, nhiều lần các trinh sát theo dõi Nghĩa nhưng bị mất dấu. Tuy nhiên, với quyết tâm phá án, các cán bộ chiến sĩ mật phục tại các nút giao thông quan trọng trên địa bàn và khu vực đối tượng sống đã nắm rõ thủ đoạn, phương thức hoạt động của đối tượng này.

Cơ quan chức năng nhận định, nếu không ngăn chặn kịp thời hành vi của Nghĩa và đồng bọn để số ma túy trên lọt ra ngoài xã hội thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Do đó, Ban chuyên án quyết định lựa chọn thời cơ phá án càng sớm càng tốt. Kiên trì bám sát đối tượng đến 12 giờ 50 ngày 17/3, tại khu vực số 48 đường Ngô Gia Tự (quận Hải An), lực lượng phá án đã bắt quả tang Đoàn Văn Nghĩa vận chuyển hơn 5.036 viên ma túy tổng hợp khi hắn ta đang đi giao “hàng” bằng xe máy.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nghĩa tại số 269 Nguyễn Cộng Hòa (phường An Dương, quận Lê Chân) lực lượng công an thu giữ được 20 viên đạn, 19 viên nén hình tròn chữ LX, 3 viên nén hình tròn có chữ K, 1 viên nén hình tròn và túi giấy màu tím, 13 túi màu đỏ hình côn trùng, 1 túi giấy màu tím, 1 túi giấy màu đỏ và 5 túi nilon chứa bột màu trắng, 2 túi nilon chứa bột màu trắng ngà, 10 lọ chứa dung dịch lỏng có biểu tượng Furari, 1 cân tiểu ly,…

Sau đó, Công an quận Hồng Bàng đã bàn giao hồ sơ và đối tượng Đoàn Văn Nghĩa cho phòng PC47 – Công an TP.Hải Phòng để phối hợp điều tra mở rộng chuyên án. Xác định sau khi Đoàn Văn Nghĩa sa lưới, thị trường cung cấp ma túy sẽ khan hiếm hơn, các đường dây khác sẽ gia tăng hoạt động nên Công an quận Hồng Bàng tiếp tục tung trinh sát tại các điểm nóng trên địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua đấu tranh khai thác lời khai của các đối tượng có liên quan, Công an quận tiếp tục phát hiện đầu mối mới có hành vi Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tập trung xác minh, cơ quan Công an đã làm rõ đầu mối này là đối tượng Phạm Thị Thu Huyền (SN 1988, trú tại ngõ 16 đường Lê Lai, quận Ngô Quyền). Qua công tác trinh sát cho thấy, phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội của Huyền tương đối giống với đối tượng Đoàn Văn Nghĩa.

Được biết, Huyền đã có chồng và một đứa con, tuy nhiên chồng của thị đã chết vì nghiện ma túy. Mặc dù không có công ăn việc làm nhưng Huyền vẫn có ô tô để đi lại. Được biết, thời gian này Huyền cặp với người đàn ông khác và mới sinh con thứ hai.

Trong quá trình theo dõi đối tượng Huyền các trinh sát cũng gặp nhiều khó khăn vì cô ta thường xuyên đến những tụ điểm ăn chơi, thác loạn và tiếp xúc với các đối tượng xã hội, luôn có hàng “nóng” trong người. Bởi vậy, các trinh sát luôn phải thay đổi liên tục để tiếp cận và theo dõi “nhất cử nhất động” của nữ quái này. Ngoài ra, đối tượng Huyền cũng thể hiện là một tên có “nghề” khi luôn hoạt động giao dịch “hàng” vào ban đêm và rạng sáng, còn ban ngày thì cô ta án binh bất động trong nhà.

Theo tài liệu trinh sát, Huyền thường mua bán và phân phối ma túy (bao gồm cả thuốc lắc, ketamin) với số lượng lớn có giá trị lên tới cả tỷ đồng. Các phi vụ làm ăn được Huyền lên kế hoạch chi tiết, trực tiếp đi giao nhận “hàng”. Mỗi lần Huyền thực hiện giao dịch với một đối tượng khác nhau tránh sự nghi ngờ của cơ quan chức năng. Trước khi vận chuyển, ma túy được đóng cẩn thận trong các gói cà phê, bằng mắt thường khó có thể phân biệt.

Sau một thời gian trinh sát, nhận thấy thời cơ chín muồi, vào lúc 8 giờ 35 phút ngày 6/4 (tròn một tháng sau khi chuyên án 983M được xác lập), các trinh sát bất ngờ ập vào, bắt gọn 2 đối tượng đang giao nhận ma túy trước cửa căn nhà số 110 đường Đà Nẵng (quận Ngô Quyền). Tang vật thu giữ là 12 nghìn viên thuốc lắc. Người vận chuyển cho Huyền là Lê Văn Mang (SN 1987, hiện đang ở đường Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh).

Tiếp tục khám xét nhà Huyền, công an thu thêm 0,55 kg ketamine. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, 2 đối tượng Huyền và Mang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, thời điểm Huyền bị bắt giữ, con nhỏ của thị mới chỉ được 21 ngày tuổi. Do quy mô, tính chất phức tạp của vụ án, Công an quận Hồng Bàng đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Phòng PC 47 – Công an TP điều tra mở rộng.

Liên tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Kết quả của Chuyên án mang bí số 983M trên đã được Thành ủy, UBND TP, Công an TP và UBND quận Hồng Bàng đánh giá rất cao. Trước thành tích xuất sắc, liên tiếp triệt phá các chuyên án ma túy lớn trên địa bàn của Công an quận Hồng Bàng, chiều 10/4, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam, Trưởng ban chỉ đạo 799 TP.Hải Phòng cùng lãnh đạo Công an TP và lãnh đạo quận Hồng Bàng đã trực tiếp khen thưởng, biểu dương, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP và thưởng nóng 20 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Công an quận.

Có thể thấy, đây là một chiến công rất lớn của lực lượng Công an Quận Hồng Bàng nói riêng và Công an TP.Hải Phòng nói chung. Việc phá thành công chuyên án này đã cắt một nguồn cung cấp ma túy vào TP. Cùng với đó, việc triệt phá vụ án có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe các đối tượng đang đưa “cái chết trắng” đến với các thanh thiếu niên ở TP.Hải Phòng và đặc biệt là Quận Hồng Bàng.

Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng (Công an TP. Hải Phòng) cho biết: “Điểm đặc biệt của chuyên án này là thời gian dài, số lượng đối tượng chúng ta phải bỏ qua những đối tượng con “cá bé” để bắt mẻ lưới lớn. Nhờ kinh nghiệm sắc bén và chỉ đạo của cấp trên, chúng ta bắt giữ đối tượng đó, vừa bắt những đối tượng khác. Nếu như lực lượng công an không tổ chức xác lập đấu tranh các chuyên án mà số lượng ma túy trên được tiêu thụ trên địa bàn TP thì sẽ không lường trước được hậu quả, làm ảnh hưởng an ninh trật tự”.

“Tuy nhìn bề ngoài tưởng rằng cuộc sống rất bình lặng nhưng từng đó số lượng ma túy (17.000 viên ma túy) nếu được tiêu thụ thì sẽ làm băng hoại đạo đức của bộ phận thanh niên, phá hoại hạnh phúc của nhiều gia đình. Đây như một lời cảnh tỉnh cho các cơ quan quản lý, các thể chế chính trị, gia đình và nhà trường, cần phải cảnh giác đối với các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy, luôn luôn rình rập con cái họ để tuồn vào. Bởi vậy chúng ta luôn phải tăng cường giáo dục thanh thiếu niên, tránh hiểm họa này”, Đại tá Cường chia sẻ.

Nói thêm về công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là đến tầng lớp thanh thiếu niên trên địa bàn. Đại tá Nguyễn Đức Cường cho hay: “Trong chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm và chương trình phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm (nhất là tội phạm ma túy) luôn được Quận ủy, UBND quận và Công an quận rất quan tâm dưới hình thức tuyên truyền qua các hoạt động.

Công an quận đã phối hợp với các ngành, các thể chế chính trị đặc biệt ngành giáo dục, để đến tận nhà trường ngăn chặn loại tội phạm này. Tuy nhiên, chúng ta không đánh giá trước được hiểm họa (từ ma túy) sẽ len lỏi đến đời sống xã hội”.

