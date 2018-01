Trả hồ sơ vụ cựu Chủ tịch MHB cùng 16 đồng phạm gây thiệt hại 457 tỷ đồng

Bị can Huỳnh Nam Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT MHB cùng 16 đồng phạm bị VKSND Tối cao truy tố 2 tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo nguồn tin trên báo Lao Động, liên quan đến vụ nguyên Chủ tịch Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) cùng 16 đồng phạm gây thiệt hại 457 tỷ đồng, ngày 18/1, TAND TP HCM cho biết đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại vụ tiêu cực xảy ra tại ngân hàng này.

Trước đó, bị can Huỳnh Nam Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT MHB và 16 đồng phạm bị VKSND Tối cao truy tố 2 tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can khác bị truy tố gồm: Nguyễn Phước Hòa, cựu Tổng Giám đốc MHB; Bùi Thanh Hưng, cựu Phó Tổng giám đốc MHB; Nguyễn Văn Thanh, nguyên kế toán trưởng MHB; Lữ Thị Thanh Bình, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHBS); Đặng Văn Hòa, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty MHBS…

Cáo trạng vụ án thể hiện trên báo Sài Gòn Giải Phóng, trong giai đoạn 2011 – 2014, ông Huỳnh Nam Dũng và Nguyễn Phước Hòa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thống nhất và ra chủ trương chuyển gần 5.000 tỷ đồng của MHB cho Công ty MHBS với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ. Sau khi nhận số tiền này, Công ty MHBS đã sử dụng hơn 3.355 tỷ đồng đem gửi có kỳ hạn tại các chi nhánh của MHB để lấy lãi suất và hưởng lợi hơn 45 tỷ đồng.

Cùng với đó, Công ty MHBS đã sử dụng gần 1.560 tỷ đồng để đầu tư trái phiếu, trong đó dùng hơn 966 tỷ đồng để ký các hợp tác đầu tư môi giới, mua bán trái phiếu Chính phủ của chính MHB thông qua một số công ty trung gian.

Việc môi giới, mua bán trái phiếu quay vòng như trên đã để cho các công ty trung gian và Công ty MHBS được hưởng lợi, dẫn đến thiệt hại cho MHB hơn 349 tỷ đồng.

Đáng chú ý, qua điều tra, cơ quan điều tra xác định các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại số tiền hơn 457 tỷ đồng. Trong đó bị can Huỳnh Nam Dũng đã được hưởng lợi 460 triệu đồng, các bị can trong Công ty MHBS cũng được hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.

Các bị can Bùi Thành Hưng, Nguyễn Văn Thanh vốn là thành viên của Hội đồng Mua bán tài sản nợ – tài sản của MHB giai đoạn 2011 – 2014 đã tham gia họp và đồng ý chủ trương để MHB chuyển tiền cho Công ty MHBS thực hiện đầu tư mua bán trái phiếu Chính phủ nhưng đã thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ được giao trong quản lý vốn, khiến Huỳnh Nam Dũng và các đồng phạm sử dụng vốn trái pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước.

Theo ANTT