Thu hồi tài sản của Phan Sào Nam như thế nào?

Do Việt Nam có ký hiệp định tương trợ tư pháp nên số tiền Phan Sào Nam gửi tại ngân hàng ở Singapore hoàn toàn có thể thu hồi.

Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỉ qua mạng do Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến (VTC online) và Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC cầm đầu, Bộ Công an cho biết số tiền vi phạm được các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa như: đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài.

Sẽ thu hồi tài sản ở Singapore

Trong đó, riêng Phan Sào Nam được xác định hưởng lợi hơn 1.800 tỉ đồng từ việc điều hành đường dây đánh bạc qua mạng. Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Phan Sào Nam đã nhận tội và khai báo cất giấu khoảng 200 tỉ đồng tiền mặt ở 2 thùng tại Quảng Ninh và hơn 300 tỉ đồng gồm vàng, USD, tiền mặt ở TP HCM. Ngoài ra, Phan Sào Nam đã gửi 3,5 triệu USD qua ngân hàng ở Singapore.

Nhận định về số tiền Phan Sào Nam gửi tại Singapore, các luật sư, chuyên gia pháp lý cho rằng hoàn toàn có thể thu hồi. Theo luật sư Bùi Tuấn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), căn cứ vào các quy định pháp lý, Việt Nam hoàn toàn có thể thu hồi được tài sản bất hợp pháp đã chuyển ra nước ngoài, trong đó có Singapore, bởi nước này và Việt Nam đã ký hiệp định tương trợ tư pháp.

Theo luật sư Bùi Tuấn Anh, trong vụ án này, tài sản có nguồn gốc là tài sản do phạm tội mà có. Do đó, việc xác minh, thu hồi được thực hiện theo hình thức thu hồi tài sản dựa trên kết án hình sự. Căn cứ vào Công ước của Liên Hiệp Quốc về phòng chống tham nhũng; hiệp định tương trợ tư pháp, cơ quan điều tra sẽ lập hồ sơ ủy thác gửi đến cơ quan có thẩm quyền thực hiện tương trợ tư pháp của Singapore, trong đó có nội dung yêu cầu tương trợ tư pháp. Việt Nam sẽ yêu cầu quốc gia nơi có tài sản do phạm tội mà có trực tiếp quyết định thu hồi tài sản hoặc thực thi quyết định thu hồi tài sản của nhà nước Việt Nam. Việc trả lại tài sản được thực hiện theo quy định tại khoản 5 điều 22 Hiệp định Tương trợ tư pháp hình sự giữa nhóm nước ASEAN đã ký hiệp định.

Trước lo ngại số tiền gửi sang Singapore sẽ tẩu tán sang các hình thức đầu tư bất động sản hay tài sản khác, luật sư Bùi Tuấn Anh cho rằng quốc gia được yêu cầu sẽ dựa trên cơ sở quy định của pháp luật sở tại để truy tìm, phong tỏa, thu giữ, tịch thu tài sản do phạm tội mà có. “Việt Nam cũng đã tham gia Công ước Phòng chống tham nhũng năm 2009 nên Cơ quan Điều tra Bộ Công an sẽ phải thực hiện các thủ tục tư pháp để chứng minh số tiền của Phan Sào Nam đang gửi ở Singapore là tài sản có được từ nguồn bất hợp pháp do tổ chức đánh bạc trái pháp luật, tham nhũng” – luật sư Tuấn Anh nhấn mạnh.

Về số tiền gửi sang Singapore, một nguồn tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết “chắc chắn sẽ thu hồi về được”.

Thu hồi theo quy định của pháp luật

Đối với những tài sản tại Việt Nam, luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) phân tích qua điều tra, cơ quan công an sẽ làm rõ số tài sản của Phan Sào Nam. Đối với những tài sản do phạm tội mà có, cơ quan điều tra sẽ kê biên, thu hồi theo quy định của pháp luật khi bản án hình sự có hiệu lực. Ngoài ra, đối với số tiền bất hợp pháp được chuyển sang quốc gia không có hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam thì cơ quan tư pháp và cơ quan ngoại giao Việt Nam phải phối hợp để có công hàm về hành vi phạm tội ở Việt Nam và đề nghị quốc gia đó tạm ngừng những giao dịch phát sinh, phong tỏa số tài sản để phục vụ điều tra.

4 ô tô chở tiền tang vật Theo một nguồn tin, đối với số tiền 300 tỉ đồng Phan Sào Nam cất giấu tại TP HCM, 6 cảnh sát điều tra cùng hàng chục cảnh sát cơ động túc trực kiểm đếm tiền này. Sau khi đếm tiền bằng máy, cán bộ điều tra phải đếm lại bằng tay từ chiều hôm trước đến 4 giờ 30 phút hôm sau. Số tiền này được vận chuyển ra Hà Nội ngay trong đêm và phải cần đến 4 ô tô tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) để vận chuyển đến nơi quản lý tang vật.

Theo Người Lao động