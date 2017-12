Tạm giam nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam

Phan Anh Cường (SN 1970), nguyên Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam bị CQĐT Bộ Công an khởi tố, tạm giam để điều tra về hàng loạt dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ngày 22.12, Cơ quan ANĐT – Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét đối với Phan Anh Cường (SN 1970), trú tại phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, để điều tra về các hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản’’ và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Với vai trò là Phó Trưởng BQL dự án, Phó giám đốc Công ty CP Quốc tế, sau này là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam, được giao tham gia một dự án ở Tứ Kỳ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội; từ năm 2010 – 2011, Phan Anh Cường đã tự ý giao dịch và thu tiền không đúng đối tượng khi dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

CQĐT bước đầu xác định, Phan Anh Cường còn lập hồ sơ giả, thuê thiết kế không đúng bản vẽ đã được phê duyệt; lập các văn bản tạo dựng về Dự án nhà ở mở rộng tại Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (thực chất không được UBND TP.Hà Nội phê duyệt và đã chuyển cho doanh nghiệp khác), nhằm lừa dối khách hàng.

Vụ án đang được CQĐT Bộ Công an điều tra mở rộng để làm rõ hành vi phạm tội của bị can và đồng phạm, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Đề nghị các cá nhân, tổ chức là nạn nhân của Phan Anh Cường, có đơn trình báo và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Liên hệ Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an, địa chỉ số 3 Nguyễn Gia Thiều, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội; số điện thoại: 069 2342431.

Theo ANTĐ