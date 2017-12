Phát lệnh truy nã Vũ ‘nhôm’ vì tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước

Nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố và khám xét nơi ở đối với ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ ‘nhôm’) từ ngày 20-12; lệnh truy nã ký ngày 21-12.



Các lệnh khởi tố bị can, khám xét nơi ở này đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Ông Phan Văn Anh Vũ, ngụ tại 82 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79; nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 (nay là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Chấn Phong).

Nguồn tin này cũng cho biết ông Phan Văn Anh Vũ, 42 tuổi, bị khởi tố vì đã có hành vi “cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước” theo điều 263 Bộ luật hình sự.

Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận cho tới thời điểm này vẫn chưa bắt được ông Vũ ‘nhôm’.

Phát lệnh truy nã

Tối 22-12, xác nhận với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết cùng ngày cơ quan này đã nhận được quyết định truy nã ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”) từ Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

Lãnh đạo Công an TP Đã Nẵng cho biết đã triển khai quyết định truy nã ông Vũ “nhôm” đến công an tất cả các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn để tiến hành truy bắt.

Quyết định truy nã do thiếu tướng Lý Anh Dũng, phó thủ trưởng thường trực Cơ quan An ninh điều tra ký ngày 21-12. Theo quyết định truy nã, ông Vũ “nhôm” bị khởi tố bị can do đã có hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước” theo quyết định khởi tố bị can số 47/ANĐT-P5 ngày 20-12.

Sau khi công bố quyết định khởi tố, do xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) và không biết bị can đang ở đâu nên Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã bị can.

Quyết định truy nã nêu rõ: Nếu bắt được người bị truy nã, yêu cầu báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ở số 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, số điện thoại: 06923.42431; 06923.43481

Vi phạm những gì?

Ông Vũ được coi là đại gia sở hữu rất nhiều khu đất ở vị trí đắc địa tại Đà Nẵng, hầu hết được hình thành từ nhà đất công. Ông có hai nhà hàng nổi tiếng nằm trên đường Bạch Đằng lấn ra ngoài sông Hàn ở vị trí cực đẹp.

Trước đây, ông Vũ có thời gian làm nhôm kính nên được mọi người gọi là Vũ “nhôm”.

Tháng 9-2017, trước việc bán nhà đất công sản của UBND TP Đà Nẵng trước đây có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị UBND TP Đà Nẵng cung cấp hồ sơ để điều tra việc mua bán 31 nhà, đất công sản và 9 dự án, chủ yếu liên quan đến ông Vũ trong việc mua bán.

Tại nhiều cơ sở nhà đất, nhu cầu ban đầu được thể hiện trong tờ trình của các công ty do ông Vũ đứng tên sở hữu như Công ty I.V.C, Công ty 79, Công ty Bắc Nam 79 hoặc góp vốn đều xin được thuê, mua các nhà, đất nêu trên xác định là để “hoạt động sản xuất kinh doanh” và “làm văn phòng công ty” và UBND TP Đà Nẵng cũng đã yêu cầu công ty phải cam kết sử dụng đúng mục đích, công năng.

Song trên thực tế, công ty sau khi được mua đã không sử dụng đúng mục đích làm văn phòng mà bán lại hoặc sử dụng vào các mục đích khác.

Một số nhà, đất 36 Bạch Đằng, 38 Bạch Đằng và 38 Bạch Đằng mở rộng được bán theo kiểu “sau khi đăng báo công khai đấu giá chỉ có Công ty cổ phần 79 xin mua” nên UBND TP Đà Nẵng bán cho Công ty 79.

Mục đích sử dụng cũng như cam kết ban đầu để được UBND TP Đà Nẵng bán nhà công sản và giao đất thuộc sở hữu nhà nước là để đầu tư nâng cấp khách sạn thành khách sạn 4-5 sao “phục vụ phát triển du lịch TP”.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, trong 31 nhà đất có nguồn gốc công sản trên, hai căn nhà 45 và 47 Nguyễn Thái Học là hai căn nhà liên quan vi phạm của nguyên bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.

Ông Anh ở cùng vợ con tại nhà số 43 Nguyễn Thái Học và gia đình ông cũng sử dụng hai ngôi nhà liền kề số 45 và 47.

Theo Tuoitre