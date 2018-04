Ông Trần Phương Bình lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 3.400 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSNDTC đề nghị truy tố 21 bị can trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DAB).

Các bị can chính trong vụ án gồm Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB; Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT DAB; Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB. Các bị can còn lại đa số là lãnh đạo Chi nhánh và thủ quỹ Ngân hàng DAB.

Theo kết luận điều tra, nhóm cổ đông do bị can Trần Phương Bình đại diện nắm giữ 10,25% vốn điều lệ của DAB và nhóm cổ đông là người thân của ông Bình nắm giữ 7,7% vốn điều lệ.

Cơ quan điều tra xác định bị can Trần Phương Bình, với vai trò Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng của DAB, là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền hơn 3.405 tỷ đồng. Hành vi vi phạm của ông Trần Phương Bình và các đồng phạm là nguyên nhân dẫn đến việc DAB lỗ lũy kế đến 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.451 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2015.

Cơ quan điều tra xác định Trần Phương Bình là bị can chính, chủ mưu, phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới chi sai nguyên tắc, gây thiệt hại lớn cho DAB.

Đối với bị can Nguyễn Thị Kim Xuyến, đã sử dụng pháp nhân Công ty TNHH TMTP Sao Việt Nam do bị can Trương Hoàng Khải làm Giám đốc; sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân khác, lập hồ sơ rút 467 tỷ đồng của DAB để bị can Bình mua hơn 35 triệu cổ phần DAB, tạo điều kiện để Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi tất toán các khoản vay, xuất quỹ chi sai nguyên tắc và chiếm đoạt 40 tỷ đồng trong vụ DAB cho một đối tượng vay 270 tỷ đồng…

Cơ quan điều tra xác định bị can Xuyến đồng phạm với bị can Bình chiếm đoạt lượng tiền lớn của DAB. Ngoài ra, Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng giám đốc DAB đã “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” trong việc xuất khẩu vàng và kinh doanh vàng trái phép, chi lãi suất ngoài và chi sai nguyên tắc.

Theo kết luận điều tra, bà Xuyến đã sử dụng Công ty TNHH Thương mại Cổ phần Sao Việt Nam, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỷ đồng của DAB để ông Trần Phương Bình mua cổ phần của DAB. Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi hơn 475 tỷ đồng để tất toán các khoản vay này, xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 10,8 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định bà Xuyến chiếm đoạt của DAB 40 tỷ đồng và là đồng phạm với ông Bình chiếm đoạt 486 đồng của DAB. Bà Xuyến xuất khẩu và kinh doanh vàng tài khoản trái phép, chi lãi suất sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DAB hơn 1.000 tỷ đồng; phải chịu trách nhiệm về số tiền 40 tỷ đồng và 1.574 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng giám đốc, nguyên Phó Chủ tịch Hội tín dụng DAB đã duyệt, ký tờ trình cho Công ty TNHH TMTP Sao Việt Nam vay 102 tỷ đồng và Công ty TNHH Ninh Thịnh vay 150 tỷ đồng sai quy định, tạo điều kiện để Bình và Xuyến rút tiền của DAB sử dụng cá nhân, gây thiệt hại cho Ngân hàng DAB hàng trăm tỷ đồng.

Bị đề nghị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng còn có ông Nguyễn Hồng Ánh (nguyên cán bộ Công an TP.HCM) với hành vi tất toán khống khoản vay 1.900 lượng vàng, gây thiệt hại cho DAB số tiền hơn 53 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bị can Ánh không hợp tác làm việc, khai báo không thành khẩn với cơ quan điều tra. Trong quá trình điều tra vụ án này, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định tách 2 vụ án hình sự và 3 vụ việc để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

