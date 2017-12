Ông Đinh La Thăng bị đề nghị truy tố trong đại án PVC

Ngày 21/12, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra kết luận điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Theo kết luận điều tra, trong số các bị can bị truy tố có ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn PVN cùng 11 bị can bị đề nghị truy tố về tội Cố ý làm trái… và 8 bị can bị khác bị đề nghị truy tố về tội Tham ô tài sản.

Riêng 2 bị can gồm Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận bị đề nghị truy tố cả 2 tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản.

Trong vụ đại án PVC, đối với tội “Cố ý làm trái…” gồm các bị can: Đinh La Thăng; Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Tổng Giám đốc PVC; Trương Quốc Dũng, Nguyên Phó Tổng Giám đốc PVC; Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng PVC; Lê Đình Mậu, nguyên Phó Trưởng ban Kế toán và kiểm toán Tập đoàn PVN; Trần Văn Nguyên, Kế toán trưởng Ban Quản lý Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 thuộc Tập đoàn PVN; Nguyễn Ngọc Quý, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty PVC; Vũ Hồng Chương, nguyên Trưởng ban Quản lý Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2; Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán và kiểm toán Tập đoàn PVN; Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn PVN; Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn PVN; Phùng Đình Thực, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn PVN.

Đối với ông Đinh La Thăng, đây là lần thứ 2 ông bị đề nghị truy tố. Trước đó, ngày 19/12, ông Đinh La Thăng đã bị Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố về tội “Cố ý làm trái…” xảy ra tại Tập đoàn PVN.

Bản kết luận điều tra nêu rõ vào năm 2006, theo đề án hình thành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, PVN được thành lập mới một ngân hàng Cổ phần dầu khí, trong đó PVN nắm trên 50% vốn điều lệ.

PVN đã hoàn thành một số thủ tục thành lập ban trù bị Ngân hàng Hồng Việt, xây dựng bộ máy, tuyển dụng nhân sự, mua sắm một số trang thiết bị để thành lập và hoạt động.

Tuy nhiên, năm 2008, PVN không tham gia vào việc thành lập ngân hàng này nữa mà chuyển sang góp vốn mua cổ phần của ngân hàng Đại Dương (OceanBank).

Mặc dù được báo cáo rõ tình hình kinh tế, kết quả hoạt động của OceanBank nhưng ông Đinh La Thăng (Chủ tịch HĐQT PVN giai đoạn từ 2008 đến 2011) đã không có bất cứ chỉ đạo nào đối với HĐQT và ban điều hành PVN để thống nhất chủ trương, thực hiện thẩm định, khảo sát OceanBank, phương án góp vốn cũng như tính hiệu quả, khả thi của việc góp vốn vào ngân hàng này.

Ngoài ra, ông Thăng không thông qua HĐQT mà đã ký thỏa thuận thống nhất với Hà Văn Thắm (Chủ tịch HĐQT OceanBank) việc góp vốn vào ngân hàng này, đồng thời ông Đinh La Thăng cũng không báo cáo Chính phủ theo đúng quy định.

Sau khi ký thỏa thuận góp vốn, ông Thăng cũng tiếp tục đồng ý chủ trương, ký ban hành các Ngị quyết góp vố, bổ sung vốn góp vào OceanBank khi chưa có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ; ký quyết định cử người đại diện phần vốn góp của PVN bằng 20% vốn điều lệ OceanBank.

Dù được Hội đồng thành viên và thư ký báo cáo về việc ban hành nghị quyết góp vốn không đúng quy định nhưng ông Thăng không chỉ đạo điều chỉnh hoặc thoái vốn.

Việc ông Thăng làm trái các quy định tại nghị định của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã gây thiệt hại 800 tỷ đồng cho PVN tại OceanBank.

