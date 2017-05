Lật ‘mặt nạ trí thức’ của đối tượng Hoàng Đức Bình

Đằng sau bộ mặt trí thức, nhân danh dân chủ, tiến bộ của Hoàng Đức Bình (SN 1983, trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) chính là tâm địa xảo quyệt, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc…

Sáng 16/5, tỉnh Nghệ An đã có thông tin chính thức vụ việc bắt tạm giam đối tượng Hoàng Đức Bình vào ngày 15/5 và vụ việc giáo dân gây ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, bắt giữ người trái pháp luật cùng các vụ việc khác có liên quan. Liên quan đến quá trình vi phạm pháp luật của đối tượng Hoàng Đức Bình, cơ quan chức năng trong tỉnh Nghệ An cho biết: Trong quá trình sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, Hoàng Đức Bình đã tham gia một số tổ chức, hội, nhóm chống đối, mang màu sắc chính trị, như nhóm “NoU Sài Gòn”, nhóm “Phong trào Lao động Việt”.

Ngày 25/12/2015, Hoàng Đức Bình đã tiến hành rải tờ rơi tại TP Hồ Chí Minh và bị bắt tạm giữ 24 tiếng để điều tra về hành vi rải tờ rơi lôi kéo người tham gia “Nghiệp đoàn độc lập”; phạt vi phạm hành chính 24 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định về tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm và sản phẩm in không phải là xuất bản. Đối tượng không nộp phạt, bỏ trốn về Nghệ An. Sau khi trở về Nghệ An, Hoàng Đức Bình thường xuyên đăng tải, chia sẻ trên Facebook cá nhân những thông tin, tài liệu tuyên truyền nói xấu chế độ, cổ vũ phong trào đa nguyên, đa đảng.

Sau sự cố môi trường biển miền Trung, với tư cách Phó Chủ tịch “Phong trào Lao động Việt”, Hoàng Đức Bình đã xúc tiến, thành lập “Hiệp hội Ngư dân miền Trung” với ý đồ tạo dựng tổ chức ngoại vi, tập hợp lưc lượng, lôi kéo giáo dân, ngư dân miền Trung tham gia vào tổ chức; tìm chọn “hạt nhân” kích động biểu tình phá rối an ninh.

Ngày 2/4/2017, Hoàng Đức Bình và Bạch Hồng Quyền (xã An Đố, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) đã vào kích động quần chúng giáo dân xứ Trung Nghĩa, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh bao vây, tấn công tổ tuần tra của Công an huyện Lộc Hà và Công an xã Thạch Bằng làm 01 đồng chí bị thương; bao vây, đập phá tài sản nhà Trưởng công an xã Thạch Bằng; kéo lên trụ sở Công an huyện và trụ sở UBND huyện Lộc Hà gây rối an ninh trật tự.

Liên quan đến vụ việc xảy ra tại huyện Diễn Châu, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi bắt giữ Hoàng Đức Bình, Linh mục Nguyễn Đình Thục đã kêu gọi, kích động tụ tập giáo dân nhằm gây sức ép đối với chính quyền và lực lượng Công an yêu cầu thả đối tượng Hoàng Đức Bình; một số giáo dân đã kéo về hiện trường theo chỉ đạo của Linh mục Nguyễn Đình Thục gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 1A trong khoảng 5 giờ đồng hồ.

Đồng thời, vào khoảng 13h ngày 15/5, một số đối tượng đã kích động giáo dân bắt giữ trái phép 4 cán bộ đoàn thể cấp huyện và xã đang tham gia tuyên truyền, vận động bà con không mất trật tự trị an và ách tắc giao thông. Sau đó, nhiều đối tượng đã viết khẩu hiệu trên giấy A4 và cùng hô hào đòi trả tự do cho đối tượng Hoàng Đức Bình. Đến 15 giờ 30 phút ngày 15/5, Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân kéo về trụ sở Công an huyện Diễn Châu để yêu cầu chính quyền trả tự do cho Hoàng Đức Bình. Đến 16 giờ lực lượng chức năng của tỉnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, giải tỏa ách tắc giao thông, vận động quần chúng và trấn áp, răn đe các đối tượng quá khích.

Tỉnh Nghệ An cũng cho biết, việc bắt giữ Hoàng Đức Bình là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. Hoàng Đức Bình đã có những vi phạm pháp luật theo Điều 257 và Điều 258 Bộ luật Hình sự; có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt của cơ quan điều tra và Quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Việc kêu gọi giáo dân gây ách tắc giao thông và bắt giữ người trái pháp luật là hành vi vi phạm pháp luật cần được xử lý nghiêm. Để vãn hồi trật tự, bên cạnh việc kiên quyết của các cơ quan chức năng, của cả hệ thống chính trị, còn có sự phối hợp nhiệt tình của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, của nhiều Linh mục và giáo dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng như một số huyện trong việc vận động, thuyết phục Linh mục Nguyễn Đình Thục cũng như bà con giáo dân. Các cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý các phần tử kích động nhân dân vi phạm pháp luật, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Bao Phapluat