Khỏi tố, bắt Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn

Cổng thông tin của Bộ Công an vừa đăng tải thông tin khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Mạnh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Theo thông tin của Bộ Công an, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang tiến hành điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 55/C46-P11 ngày 13/9/2017. Vụ án thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Bộ Công an cho biết, căn cứ kết quả điều tra vụ án, ngày 27/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can số 60/C46-P11; Lệnh bắt bị can để tạm giam số 18/C46-P11 và Lệnh khám xét số 23/C46-P11 đối với Vũ Mạnh Tùng, sinh năm 1974, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Vũ Mạnh Tùng và mở rộng điều tra đối với những đối tượng liên quan, thu hồi tài sản cho Nhà nước./

Theo Bao Phapluat