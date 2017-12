Khởi tố 1 thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với ông Phan Đình Đức, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Ngày 19-12, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với ông Phan Đình Đức, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165, Bộ luật Hình sự.

Việc khởi tố bị can đối với ông Phan Đình Đức nằm trong quá trình điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại PVN, gây thiệt hại 800 tỉ đồng của PVN góp vốn vào OceanBank.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản để sớm kết luận điều tra, truy tố và xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Phan Đình Đức sinh năm 1960, quê Nam Định. Ông là Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam từ năm 2010. Ông từng kinh qua các vị trí như Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh Khí miền Bắc, Tổng Công ty Khí (PVGas); Giám đốc Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc, Tổng Công ty Khí (PVGas); Chủ tịch HĐQT Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc, Tổng Công ty Khí (PVGas); Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí (PVGas); Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phân bón & Hóa chất Dầu khí (PVFCCo).

Trong quá trình điều tra vụ việc PVN góp vốn 800 tỉ đồng vào Ngân hàng cổ phần Đại Dương (OceanBank) và gây thiệt hại số tiền này, Cơ quan cảnh sát điều tra và Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố nhiều bị can liên quan, trong đó có ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN; ông Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN; ông Ninh Văn Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc PVN; ông Nguyễn Xuân Thắng, nguyên thành viên Hội đồng thành viên PVN; ông Nguyễn Thanh Liêm, nguyên thành viên Hội đồng thành viên PVN…

Theo NLD