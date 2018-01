Kết luận điều tra: Bà Hứa Thị Phấn nâng khống giá trị 26 bất động sản, gây thiệt hại hơn 2.129 tỷ đồng

Bà Hứa Thị Phấn dùng thủ đoạn mua đi bán lại giữa các thành viên trong nhóm Phú Mỹ, để đẩy giá trị bất động sản lên cao gấp từ 2 đến 8 lần giá thị trường.

Đây là hành vi cuối cùng trong 5 hành vi được cơ quan điều tra kết luận trong vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (sau là Ngân hàng VNCB và nay là Ngân hàng CB).

Theo kết luận, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Bộ Công an nêu hành vi bà Hứa Thị Phấn chỉ đạo một số cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đại Tín nâng khống giá trị 26 bất động sản bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt cho Ngân hàng Đại Tín hơn 2.129 tỷ đồng.

Bà Phấn thông qua 2 công ty (Công ty Phú Mỹ và Công ty Đầu tư Địa ốc Phúc Nguyễn) và 22 cá nhân là nhân viên hoặc có quan hệ họ hàng với bà Phấn để đứa tên mua 26 bất động sản, rồi dùng thủ đoạn mua đi bán lại giữa các thành viên trong nhóm Phú Mỹ, để đẩy giá trị bất động sản lên cao gấp từ 2 đến 8 lần giá thị trường.

Sau đó, dùng ảnh hưởng của mình, chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành Ngân hàng Đại Tín mua 26 bất động sản (lý do là mở rộng hệ thống) với tổng giá trị hơn 3.580 tỷ đồng, bằng 119% vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín, để bà Phấn rút ruột Ngân hàng Đại Tín.

Trong khi ngân hàng đã vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định, vi phạm Điều 140 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 quy định “Tổ chức tín dụng được mua, đầu tư vào tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho các hoạt động không quá 50% vốn điệu lệ”, dẫn đến 15/26 bất động sản đầu tư với tổng giá trị hơn 2.424 tỷ/3.580 tỷ đồng đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng.

Theo kết quả thẩm định giá thị trường thời điểm tháng 9/2014, 26 bất động sản có tổng giá trị hơn 1.369 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 2.129 tỷ đồng (3.580 tỷ – 1.369 tỷ).

Trong 26 bất động sản trên, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã điều tra làm rõ việc nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, quận 3 chiếm đoạt và gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 1.105 tỷ, đã khởi tố vụ án và khởi tố đối với 11 bị can.

Còn lại 25 bất động sản, bị can Phấn nâng khống bán cho ngân hàng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín khoảng 1.024 tỷ. Do thời hạn điều tra đã hết, cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định tách hành vi này ra khỏi vụ án để tiếp tục điều tra theo tố giác, tin báo về tội phạm, kiển nghị khởi tố quy định tại Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015.

Theo kết quả điều tra, bị can Hứa Thị Phấn cùng CTCP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ gia đình và họ hàng, đứng tên giúp bị can Phấn (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ), đầu năm 2007, đã tham gia mua hơn 254 triệu cổ phần của Ngân hàng Đại Tín, tương đương hơn 2.547 tỷ đồng, chiếm 84,92% vốn điều lệ và giữ chức vụ Cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng.

Bị can Phấn lợi dụng việc nắm giữ lượng lớn vốn, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng Đại Tín, thâu tóm toàn bộ HĐQT, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên 2 chi nhánh Sài Gòn, Lam Giang; lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng và hoạt động thu chi tiền mặt; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái Luật Kế toán, Luật các TCTD và Điều lệ Ngân hàng Đại Tín để rút ruột, chiếm đoạt và sử dụng hơn 12.000 tỷ đồng của Ngân hàng Đại Tín. Thông qua 5 hành vi phạm tội:

1.Nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt hại 1.105 tỷ đồng;

2.Hạch toán thu khống, để bị can Phấn sử dụng trái pháp luật hơn 5.256 tỷ đồng;

3. Thông qua 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ, chiếm đoạt và sử dụng hơn 3.581 tỷ đồng;

4.Chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín đầu tư trái luật vào 4 dự án bất động sản, chiếm đoạt và sử dụng hơn 1.037 tỷ đồng;

5.Nâng khống 25 bất động sản khác bán cho Ngân hàng Đại Tín, để chiếm đoạt và sử dụng 1.024 tỷ đồng.

Theo Bizlive