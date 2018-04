Hải quan tiếp tay đường dây buôn lậu xăng dầu ngàn tỉ

Vụ buôn lậu xăng dầu “khủng” hơn 2.000 tỉ đồng của Công ty Dương Đông Hòa Phú trót lọt là nhờ có sự tiếp tay của nhiều cán bộ hải quan Chi cục Hải quan Bình Thuận.

Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ án “buôn lậu”, “đưa – nhận hối lộ”… xảy ra tại Bình Thuận.

Đây là vụ án buôn lậu xăng dầu được xem là lớn nhất từ trước đến nay. Số xăng dầu buôn lậu lên đến cả trăm ngàn tấn, với tổng số tiền hơn 2.000 tỉ đồng. Hiện hồ sơ vụ án đã được bàn giao cho TAND tỉnh Bình Thuận để chuẩn bị xét xử.

Đường dây buôn lậu khủng

Theo hồ sơ, ngày 29-1-2016, đoàn kiểm tra liên ngành do Cơ quan CSĐT (C46) Bộ Công an chủ trì kiểm tra tàu BTS Christina (Công ty BTS Tankers – Singapore) do ông Romels Pagente Aleria (quốc tịch Philippines) làm thuyền trưởng, đang bơm xăng A92 từ tàu lên bồn chứa của Công ty Dương Đông Hòa Phú tại Tuy Phong (Bình Thuận).

Qua kiểm tra phát hiện, Công ty Dương Đông Hòa Phú chỉ khai báo hải quan nhập về hơn 1.800 tấn xăng nhưng trên thực tế, tàu BTS Christina đang chở đến 9.300 tấn.

Tại thời điểm kiểm tra, đã có hơn 3.200 tấn xăng được bơm ra khỏi tàu. Từ đây, C46 xác định Công ty Dương Đông Hòa Phú đã buôn lậu hơn 7.200 tấn xăng A92, tương đương 155 tỉ đồng.

Tiếp tục lục lại hồ sơ nhập khẩu xăng của Công ty Dương Đông Hòa Phú và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã làm rõ ra đường dây buôn lậu xăng dầu khủng.

Cụ thể, từ tháng 10-2015 đến ngày 18-1-2016, công ty này đã buôn lậu trót lọt 11 chuyến với khoảng 100.000 tấn, tổng trị giá hơn 2.000 tỉ đồng. Trong số xăng dầu lậu này, Công ty Dương Đông Hòa Phú đã tiêu thụ được hơn 120 triệu lít xăng dầu, thu về hơn 1.300 tỉ đồng.

Từ điều tra trên, cơ quan tiến hành tố tụng xác định trong vụ án này, Nguyễn Đức Mạnh – chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú – là người chỉ đạo điều hành của công ty và trực tiếp ký toàn bộ các thủ tục, chứng từ liên quan đến nhập khẩu xăng dầu.

Đối với ba bị can là những người của công ty giám định và đại lý hàng hải, cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định dù những người này biết rõ số lượng xăng dầu Công ty Dương Đông Hòa Phú nhập về thực tế cao hơn nhiều lần so với khai báo, nhưng vẫn cấp chứng thư để công ty này hoàn thành thủ tục nhập khẩu.

Tổng cộng, Công ty cổ phần giám định World Control đã 10 lần cấp chứng thư cho Công ty Dương Đông Hòa Phú.

C46 xác định Đàm Văn Dương (nguyên giám đốc Công ty cổ phần giám định World Control) đã tạo điều kiện, giúp sức cho Nguyễn Đức Mạnh buôn lậu trót lọt 10 chuyến với tổng giá trị hơn 1.500 tỉ đồng.

Đáng chú ý, Nguyễn Đức Mạnh thỏa thuận trả cho Đàm Văn Dương 70.000 đồng/tấn xăng, dầu không cấp giám định thư. Tổng cộng, Mạnh đã đưa cho Dương 2,2 tỉ đồng.

Mỗi lần ký mua hàng, bị can Mạnh ký hai hợp đồng với bên bán hàng ở Singapore: một hợp đồng ghi số lượng ít dùng để khai báo hải quan, hợp đồng còn lại có số lượng lớn gấp 5-6 lần để “buôn lậu (Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao)

Hải quan tiếp tay cho buôn lậu!

Hành vi buôn lậu của Công ty Dương Đông Hòa Phú trót lọt là nhờ có sự tiếp tay của cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan Bình Thuận.

Cụ thể, Viện KSND tối cao đã truy tố Đinh Hữu Thùy – người có nhiệm vụ kiểm hóa, giám sát hàng nhập khẩu của Công ty Dương Đông Hòa Phú – về tội “nhận hối lộ”. Đồng nghiệp của Thùy là Lê Văn Vinh bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cụ thể, Đinh Hữu Thùy khai nhận mỗi lần đi kiểm hóa, Thùy “ngó lơ” thì được Nguyễn Tuấn Anh (nhân viên Công ty Dương Đông Hòa Phú, bị truy tố tội đưa hối lộ trong vụ án này – PV) đưa cho một phong bì 12 triệu đồng.

Thùy giữ lại 3 triệu đồng, đưa cho bị can Vinh 3 triệu đồng. 6 triệu đồng còn lại nộp cho đội nghiệp vụ của chi cục. Tổng cộng, Thùy đã nhận hối lộ từ Tuấn Anh gần 150 triệu đồng.

C46 cũng xác định đối với các ông Võ Văn Toàn (chi cục trưởng Chi cục Hải quan Bình Thuận), Tạ Hùng Dũng (phó chi cục trưởng) và Lưu Trọng Vũ (đội trưởng đội nghiệp vụ) đã thiếu sự giám sát, kiểm tra cấp dưới nhưng không có căn cứ xác định bao che hay nhận tiền từ công ty buôn lậu.

Do đó, đề nghị cấp trên của những ông này xử lý hành chính nghiêm khắc.

Tuy nhiên, cáo trạng cũng xác định quá trình đấu tranh tại tòa nếu làm rõ được hành vi phạm tội của những người này thì HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Truy tố một người nước ngoài Viện KSND tối cao cũng truy tố ông Romels Pagente Aleria (quốc tịch Philippines) – thuyền trưởng tàu BTS Christina – về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Cáo trạng của cơ quan này khẳng định đủ cơ sở xác định ông Romels Pagente Aleria đã vận chuyển hơn 7.200 tấn xăng A92 trị giá gần 155 tỉ đồng không đúng với nội dung nhập cảnh, giấy tờ hàng hóa vào Việt Nam. Bị can này bị bắt tạm giam vào tháng 2-2016 đến tháng 10-2016, bị can đặt tiền để được thay thế biện pháp tạm giam. Đây được coi là lần đầu tiên trong ngành tố tụng, một người nước ngoài bị khởi tố, truy tố về hành vi vận chuyển xăng dầu trái phép qua biên giới.

