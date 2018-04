Cựu PGĐ Sở Nông nghiệp Hà Nội có được thay đổi tội sau điều tra bổ sung?

Ngày 9.4, theo nguồn tin của Dân Việt, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng mới để truy tố Phan Minh Nguyệt, nguyên Phó GĐ Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP. Hà Nội và đồng phạm.

Trước đó, vào cuối năm 2017, vụ án này từng được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm. Ông Nguyệt bị truy tố 2 tội danh: Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hành vi của ông thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội (HADICO).

Tại phiên xét xử này, trong phần xét hỏi, Hội đồng xét xử thấy có những điểm chưa rõ nên đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Cáo trạng trước đó xác định, Phan Minh Nguyệt yêu cầu 5 xí nghiệp thành viên rút tiền dưới dạng tạm ứng quỹ trên 40 tỷ đồng để đưa cho ông chi tiêu cá nhân từ nguồn vốn sản xuất bình ổn giá. Nhưng quá trình thẩm vấn tại phiên toà, Phan Minh Nguyệt khai không trực tiếp sử dụng số tiền này. Ông chỉ thừa nhận 2 khoản chi là mua cát và mua cây cảnh, không thừa nhận các khoản chi khác.

Hội đồng xét xử cho rằng, cần đánh giá lại bản chất hành vi này để xác định chuẩn xác tội danh. Ngoài ra, tòa cũng đề nghị cơ quan điều tra xác minh, làm rõ thêm các khoản tiền còn lại mà cáo trạng đã quy kết ông Nguyệt sử dụng vào mục đích cá nhân…

Sau khi vụ án được điều tra bổ sung, Viện KSND Tối cáo đã ra cáo trạng để truy tố ông Phan Minh Nguyệt và đồng phạm. Ông Nguyệt vẫn bị truy tố về 2 tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Như vậy sau khi điều tra bổ sung, tội danh Nguyệt bị truy tố không có gì thay đổi.

Cơ quan tố tụng xác định, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty HADICO, ông Nguyệt đã chỉ đạo Đỗ Văn Hảo, nguyên Phó tổng giám đốc, Nguyễn Thị Huyền Hảo, nguyên Kế toán trưởng Công ty HADICO, Đặng Thị Thanh Tâm, nguyên Giám đốc và Dương Thị Chinh, nguyên Kế toán trưởng Xí nghiệp Vườn quả du lịch Từ Liêm (viết tắt Xí nghiệp) và cán bộ dưới quyền tổ chức phá dỡ, xây dựng nhà cho thuê trái phép tại Xí nghiệp.

Việc xây dựng trên đã vi phạm Luật Đất đai và Luật Xây dựng nên chính quyền địa phương đã tổ chức cưỡng chế, phá dỡ toàn bộ công trình vi phạm, gồm 114 gian nhà và 14 gian ki ốt, gây thiệt hại cho 141 người đã nộp tiền thuê nhà với tổng số tiền thiệt hại hơn 47 tỷ đồng. Liên quan đến khoản tiền này ông Nguyệt đã chỉ đạo sử dụng cá nhân và chi tiêu không đúng số tiền hơn 17,7 tỷ đồng. Khi cơ quan điều tra tiến hành xác minh vi phạm, ông Nguyệt và gia đình đã tự nguyện nộp hơn 17,7 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng còn xác định, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng GĐ HADICO, ông Nguyệt đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới rút tiền quỹ thông qua việc tạm ứng cá nhân đưa cho ông sử dụng tổng số tiền hơn 18,7 tỷ đồng. Trước khi bị khởi tố, ông Nguyệt đã nộp lại gần 15 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra gia đình ông Nguyệt tự nguyện nộp bồi thường 1,8 tỷ đồng, đến nay còn hơn 2 tỷ đồng.

Đối với hành vi tham ô tài sản, theo cơ quan tố tụng mỗi khi cần tiền để sử dụng cá nhân, ông Phan Minh Nguyệt đã chỉ đạo Nguyễn Thị Huyền Hảo và giám đốc các xí nghiệp thành viên và cán bộ dưới quyền lập khống, hợp thức hóa chứng từ, rút tiền từ nguồn vốn phục vụ sản xuất và bình ổn giá của Công ty HIDICO để đưa cho ông. Tổng số tiền ông Nguyệt này đã nhận và chi tiêu sử dụng cá nhân hơn 40,4 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, do sợ bị phát hiện xử lý nên ông Nguyệt đã chỉ đạo ký khống hợp đồng, sử dụng danh nghĩa Công ty HADICO vay ngân hàng 19 tỷ đồng. Sau khi có được khoản tiền vay, cùng với tiền của cá nhân và tiền quỹ để ngoài sổ sách tài chính kế toán của Công ty do bà Nguyễn Thị Huyền Hảo quản lý, ông Nguyệt đã dùng để trả 24,5 tỷ đồng nhằm hợp thức hóa khoản do bị cáo rút ra sử dụng trước đó.

Đến khi bị Cơ quan điều tra phát hiện, khởi tố, ông Nguyệt còn chiếm đoạt hơn 14,9 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, vợ ông Nguyệt đã tự nguyện nộp hơn 14,9 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Trong vụ án này, Phan Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Huyền Hảo bị truy tố về 2 tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đỗ Văn Hảo, Đặng Thị Thanh Tâm và Dương Thị Chinh bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Nguyễn Trọng Hùng bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

