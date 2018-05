Cựu chủ tịch Trustbank sẽ ra tòa vì vi phạm về qui định cho vay

Không thẩm định hồ sơ khi cho 2 công ty sân sau của ông Phạm Công Danh vay 650 tỉ đồng, cựu chủ tịch Trustbank và các thuộc cấp chuẩn bị ra tòa.

Theo dự kiến, ngày 2-5, TAND TP HCM sẽ đưa vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xét xử sơ thẩm đối với bị can Hoàng Văn Toàn (SN 1953; nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank). Liên quan đến vụ án, 6 bị can khác cũng bị xét xử cùng tội danh. Tất cả các bị can đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Trustbank tiền thân là Ngân hàng Nông thôn CP Rạch Kiến và được nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỉ đồng vào tháng 6-2010. Sau khi tiếp quản Trustbank, nhóm Thiên Thanh do ông Phạm Công Danh đứng đầu đã đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) vào ngày 23-5-2013.

Các cựu lãnh đạo này đã phê duyệt cho hai công ty sân sau của ông Phạm Công Danh vay 650 tỉ đồng. Quá trình xem xét, phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty vay vốn, các thành viên hội đồng tín dụng đã không thực hiện đúng quy định cho vay. Hành vi của 7 cựu lãnh đạo đã gây thiệt hại cho Trustbank 471,1 tỉ đồng.

Dự kiến phiên tòa sẽ xét xử từ ngày 2 đến 4-5, do thẩm phán Huỳnh Anh Kiệt, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM, làm chủ tọa.

Theo NLD