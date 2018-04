Cơ quan điều tra trong lực lượng Công an nhân dân thụ lý điều tra 203 vụ/431 bị can phạm tội về tham nhũng

Quý I-2018, Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân đã thụ lý điều tra 203 vụ/431 bị can phạm tội về tham nhũng (so với quý I-2017 tăng 156 vụ/67 bị can); trong đó: Án kỳ trước chuyển sang 156 vụ/332 bị can; khởi tố mới 47 vụ/99 bị can (tăng 16 vụ/17 bị can); thiệt hại trên 1.385 tỷ đồng và 5000m2 đất, tài sản thu hồi khoảng 169,66 tỷ đồng. Đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 69 vụ/204 bị can; tạm đình chỉ điều tra 01 vụ/0 bị can; đình chỉ điều tra 02 vụ/01 bị can; hiện đang điều tra 131 vụ/226 bị can. Cụ thể như sau:

Cục Cảnh sát kinh tế (C46) thụ lý, điều tra 12 vụ/15 bị can, trong đó án kỳ trước chuyển sang 11 vụ/14 bị can; khởi tố mới 01 vụ/01 bị can (Vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn Vinashin và Viện Dầu khí Việt Nam, khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Sự nguyên Chủ tịch HĐTV Vinashin về hành vi lợi dụng chức vụ là Chủ tịch HĐTV chỉ đạo các bộ phận và cá nhân liên quan gửi tiền của Vinashin tại Ngân hàng Đại Dương và 105,5 tỷ đồng tiền lãi ngoài hợp đồng tiền gửi của Ngân hàng Đại Dương để sử dụng tập thể và chi tiêu cá nhân). Đã kết luận điều tra 06 vụ/11 bị can; hiện đang điều tra 06 vụ/04 bị can.

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) đã thụ lý điều tra 09 vụ/43 bị can, trong đó án kỳ trước chuyển sang 08 vụ/40 bị can; khởi tố mới 01 vụ/ 03 bị can. Đã kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 06 vụ/35 bị can; hiện đang điều tra 03 vụ/08 bị can.

Cơ quan điều tra công an các địa phương đã thụ lý, điều tra 180 vụ án tham nhũng/371 bị can, trong đó án kỳ trước chuyển sang 136 vụ/277 bị can; khởi tố mới 44 vụ/94 bị can. Điển hình là: Công an tỉnh Đồng Nai 02 vụ/02 bị can vụ lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai, tài sản thiệt hại 135 tỷ đồng và vụ lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai, tài sản thiệt hại 1.026 tỷ đồng. Công an tỉnh Lai Châu khởi tố vụ án Tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông huyện Sìn Hồ, tài sản thiệt hại 36 tỷ 250 triệu đồng. Công an tỉnh Nam Định khởi tố vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh, tài sản thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng. Đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 57 vụ/158 bị can; tạm đình chỉ điều tra 01 vụ/0 bị can; đình chỉ điều tra 02 vụ/01 bị can; hiện đang điều tra 120 vụ/212 bị can.

Theo Bộ Công an