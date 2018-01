Bị cáo Đinh La Thăng: Đề nghị được xem xét sai phạm theo thực tế

Chiều nay (10/1), TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 20 đồng phạm trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản.

Trong phần xét hỏi chiều nay, luật sư đề nghị được hỏi điều tra viên để làm rõ kết luận trong cáo trạng. Tại bản cáo trạng kết luận: Quá trình điều tra Trịnh Xuân Thanh khai báo không thành khẩn, quanh co chối tội, sau khi phạm tội đã bỏ trốn gây khó khăn, cản trở cho quá trình điều tra là những tình tiết cần xem xét để áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc.

Theo đó, luật sư hỏi điều tra viên có bằng chứng gì khi kết luận bị cáo Trịnh Xuân Thanh quanh co chối tội? Vị điều tra viên cho biết, trong quá trình làm việc, lấy lời khai với các bị cáo, các điều tra viên làm việc trên tinh thần tôn trọng pháp luật, tôn trọng ý chí của các bị cáo, và thực hiện đúng theo các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Lý do cơ quan điều tra kết luận Trịnh Xuân Thanh quanh co, chối tội khi mà những chứng cứ, lời khai của các bị cáo khác thể hiện rằng hành vi của bị cáo Trịnh Xuân Thanh tương đối rõ ràng. Tuy nhiên, lời khai của bị cáo Trịnh Xuân Thanh thể hiện trong hồ sơ vụ án không xác nhận những nội dung này. “Trong khi chúng tôi vẫn tôn trọng lời khai của bị can”, vị điều tra viên nói đồng thời khẳng định: “Chúng tôi không ép buộc gì bị can”. “Lời khai của Trịnh Xuân Thanh không đúng với sự thật vụ án, do đó chúng tôi kết luận là Trịnh Xuân Thanh quanh co chối tội”- Vị điều tra viên nói.

Theo truy tố, hành vi phạm tội của Trịnh Xuân Thanh được thể hiện như sau: Trong quá trình thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, giữ vai trò là CT HĐQT PVC, Trịnh Xuân Thanh đã có hành vi chỉ đạo Vũ Đức Thuận ký Hợp đồng EPC số 33 để PVC được nhận tạm ứng 6.607.500 USD và 1.312.076.568.646 đồng.

Quyết định sử dụng 1.115.868.979.065 đồng trong số tiền tạm ứng này vào mục đích khác, không đưa vào Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 119.804.660.196 đồng.

Bên cạnh đó, Trịnh Xuân Thanh đã đề ra chủ trương cùng Vũ Đức Thuận chỉ đạo Nguyễn Anh Minh và Lương Văn Hòa lập khống hồ sơ, rút 13.066.262.471 đồng từ Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân, trong đó Trịnh Xuân Thanh được ăn chia 4 tỷ đồng và chịu trách nhiệm cùng các bị can Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh và Bùi Mạnh Hiển trong việc sử dụng chung khoản tiền 1,5 tỷ đồng.

Hành vi của Trịnh Xuân Thanh phạm vào các tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản, theo quy định tại khoản 3 Điều 165 và khoản 4 Điều 278 -BLHS năm 1999.

Cũng trong phiên tòa chiều nay, khi trả lời câu hỏi của các luật sư, bị cáo Đinh La Thăng liên tục từ chối trách nhiệm khi còn là Chủ tịch HĐTV PVN.

Tại Công văn số 2120 ngày 20/5/2011 của BQL Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 gửi PVN về việc xin tạm ứng tiền, bị cáo Đinh La Thăng cho rằng, việc tạm ứng tiền không thuộc trách nhiệm của HĐTV cũng như CT HĐTV nên trong các văn bản đề nghị tạm ứng gửi lên bị cáo đều không giải quyết.

Theo đó, bị cáo Đinh La Thăng khẳng định: “Tôi tôn trọng lời khai của bị cáo Sơn và bị cáo Chương, nhưng việc TGĐ phân công cho các Phó TGĐ không thuộc trách nhiệm của HĐTV nên bị cáo không giải quyết bất cứ đề nghị tạm ứng nào”.

Khi bị hỏi về những quy kết mà kết luận điều tra và cáo trạng nêu, bị cáo Thăng nói tôn trọng nhưng “có những việc bản chất không hoàn toàn như vậy”. Bị cáo xin xem xét sai phạm ở dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 theo thực tế và các văn bản quy phạm pháp luật.

Cũng theo lời khai của bị cáo Thăng, nguồn vốn để thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 gồm 30% vốn của PVN, 70% vốn đi vay nước ngoài. Tuy nhiên, bị cáo khẳng định 30% vốn này không thuộc trách nhiệm của HĐTV và CT HĐTV, đó là trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc.

Do vậy, Đinh La Thăng đề nghị Luật sư hỏi bị cáo Phùng Đình Thực, nguyên TGĐ PVN để câu trả lời thỏa đáng.

Đáng chú ý, thời điểm triển khai dự án, Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí (PVC) vay của OceanBank 700 tỷ đồng với lãi suất 5,5%/năm, trong khi tại thời điểm đó lãi suất chung trên thị trường là 23%/năm. Khi được hỏi liệu có phải vì PVN góp vốn vào OceanBank nên PVC có được chế độ vay ưu đãi.Tuy nhiên, bị cáo Thăng tiếp tục đẩy câu trả lời sang cho bị cáo Phùng Đình Thực.

“Đây không phải trách nhiệm của tôi, xin luật sư hỏi TGĐ là anh Thực”. Tuy nhiên, bị cáo Thăng cũng nói thêm về việc này: “Đó là trách nhiệm của PVC, không thuộc trách nhiệm của PVN. PVC là công ty thành viên hạch toán độc lập, phụ thuộc vào tính toán của bản thân doanh nghiệp để quyết định chứ PVN không quyết định thay”.

Bên cạnh đó, bị cáo Đinh La Thăng cũng khẳng định PVN và OceanBank có ký thỏa thuận hợp tác ưu tiên sử dụng các dịch vụ của nhau, đảm bảo cạnh tranh bình đẳng, hiệu quả.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Phó TGĐ PVN thừa nhận có liên quan đến hai hành vi là đồng phạm với Đinh La Thăng trong chỉ đạo ký Hợp đồng EPC số 33 giữa PV Power và PVC cũng như chỉ đạo cấp dưới tại PVN và Ban Quản lý dự án Vũng Áng – Quảng Trạch cấp tạm ứng. Bị cáo nói “Qua sai sót của các đơn vị cấp dưới, bị cáo nhận thấy mình chưa kiểm tra giám sát để xảy ra việc ký HĐ số 33. Bị cáo tự nhận mình có phần trách nhiệm trong việc để xảy ra sai phạm, cảm thấy với tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo nên bị cáo nhận trách nhiệm về mình. Bị cáo cũng rất ăn năn về những thiệt hại gây ra và đã trao đổi với luật sư đề nghị gia đình nộp 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả, để thể hiện tinh thần của bị cáo đối với sai sót của cấp dưới, một phần do bị cáo quá tin tưởng vào cấp dưới”.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin diễn biến phiên tòa vào 8h sáng ngày mai (11/1).

