‘Bắt ông Vĩnh, không có vùng cấm trong xử lý tội phạm’

Thiếu tướng Lê Văn Cương khẳng định việc khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh thể hiện quyết tâm làm sạch đội ngũ cán bộ trong Đảng.

Ông Phan Văn Vĩnh liên quan thế nào đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ? Ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, bị bắt tạm giam để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan tới đường dây đánh bạc.

Tối 6/4, nhiều công an có mặt tại nhà riêng của ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) ở phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định để khám xét. Việc này diễn ra sau khi VKSND tỉnh Phú Thọ phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với ông Vĩnh để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trả lời Zing.vn, thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược (Bộ Công an) khẳng định quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Vĩnh, một lãnh đạo cấp cao từng công tác trong ngành công an, thể hiện đúng tinh thần của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là không có vùng cấm trong xử lý tội phạm.

Không vượt qua được cám dỗ

Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng việc khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát khẳng định sự quyết tâm làm trong sạch đội ngũ cán bộ của Đảng.

“Ngoài ra, tôi đánh giá cao tính công khai, minh bạch của lực lượng công an nhân dân trong sự việc này. Cán bộ công an giữ vị trí nào, kể cả cấp trung tướng nếu có sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh”, tướng Cương chia sẻ.

Theo nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, sau sự việc chúng ta phải nhìn nhận vào một thực tế đau lòng, dù lực lượng công an làm được hàng nghìn việc tốt, đảm bảo cuộc sống an toàn, bình yên cho nhân dân nhưng cũng có người không vượt qua được cám dỗ.

Ông Vĩnh tham gia hàng trăm trận đánh án, nhiều lần đối mặt với cái chết đều vượt qua nhưng lại hủy hoại thanh danh trước mấy đồng tiền Thiếu tướng Lê Văn Cương

Điều rút ra trong các vụ bắt ông Phan Văn Vĩnh, ông Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng C50) là ranh giới giữa cái tốt và cái xấu trong từng cán bộ, kể cả cán bộ cao cấp rất mong manh. Tướng Cương cảm thấy tiếc khi ông Phan Văn Vĩnh từng vào sinh ra tử ở nhiều vụ án, đánh án trăm trận trăm thắng nhưng đã sa ngã.

Theo ông Cương, các đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền đừng nghĩ rằng có vị trí cao sẽ không bị đụng đến. Nếu vượt qua giới hạn, chắc chắn sẽ bị xử lý.

‘Ông Vĩnh quên lời thề trước Đảng’

Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng trong cuộc sống ai cũng thích tiền, nếu ai nói không thích tiền là nói dối. Song, kiếm tiền cũng phải làm sao cho trong sạch, làm sao để giữ được tư cách đảng viên và người dân trọng nể. Ông Phan Văn Vĩnh, ông Nguyễn Thanh Hóa được rèn luyện, đào tạo bài bản, lập nhiều chiến công nhưng đều không làm chủ được mình trước cám dỗ.

“Ông Vĩnh, ông Hóa đã quên mất lời thề trước Đảng, đó là đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước, nhân dân lên trên hết”, tướng Cương nói.

Theo nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, nhiệm vụ, trách nhiệm của lực lượng công an là thâm nhập, lặn sâu vào những góc khuất của xã hội để triệt hạ những tệ nạn, cái ác. Môi trường họ làm việc nhiều cám dỗ và lệch chuẩn, từ đó dẫn đến việc người được giao nhiệm vụ triệt phá tội phạm lại tiếp tay cho tội phạm.

Ông mong rằng dù cán bộ cấp cao của ngành công an liên tiếp bị bắt nhưng xã hội nên có cái nhìn công bằng. Mỗi năm có hàng chục chiến sĩ công an hy sinh để bảo vệ người dân. Họ lường trước hiểm nguy, thậm chí là cái chết nhưng vẫn xông vào để triệt hạ phá tội phạm. Hy sinh giữa thời bình cũng vô cùng vĩ đại.

Ông Vĩnh, ông Hóa đã quên mất lời thề trước Đảng. Đó là đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước lên trên hết Thiếu tướng Lê Văn Cương

Mỗi năm ngành công an khám phá 200-300 vụ ma túy lớn, thu được cả tấn heroin, hàng triệu viên ma túy đá. Nếu không phá được những vụ án này thì chục triệu người có thể sẽ chết. Trong cuộc chiến này có người sa ngã nhưng đừng vì cái sa ngã này mà đánh giá quá tiêu cực về công an.

Thiếu tướng Lê Văn Cương cho biết ông Phan Văn Vĩnh không phải là cán bộ công an cấp cao nhất bị bắt giam, khởi tố. Trước đây, Bộ Công an từng bắt, khởi tố ông Bùi Quốc Huy, nguyên là trung tướng công an, Thứ trưởng Bộ Công an về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Phan Văn Vĩnh (sinh năm 1955, quê Nam Định) là đại biểu Quốc hội khóa XII, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trước khi làm Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an) vào năm 2014, ông Vĩnh là Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, rồi được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm. Tên tuổi ông Vĩnh gắn với nhiều vụ án lớn như vụ bắt giữ “bầu” Kiên, vụ thảm sát tại Bắc Giang do Lê Văn Luyện thực hiện… Ông Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao – C50) là 2 cựu cán bộ cấp tướng của ngành công an bị khởi tố vì liên quan đường dây đánh bạc qua mạng quy mô hàng nghìn tỷ đồng được điều hành bởi Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao) và Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online). Hồi giữa tháng 3, cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ đã làm việc với ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) để thu thập thông tin liên quan vụ án. Khi đó, cơ quan chức năng không tiết lộ nội dung buổi làm việc.

