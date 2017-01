20 tháng tù cho hai cựu lãnh đạo gây oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn

Hôm nay (23/1), TAND tỉnh Bắc Giang đã đưa ra phán quyết cuối cùng đối với bị cáo Đặng Thế Vinh (Nguyên trưởng phòng 10 VKSND tỉnh Bắc Giang) và Trần Nhật Luật (Cựu Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang). Đây là hai bị cáo trực tiếp gây nên oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn (55 tuổi, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) gây chấn động dư luận trong thời gian qua.

Theo HĐXX, vào tháng 8/2003, chị Nguyễn Thị Hoan bị giết tại nhà riêng ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang. Quá trình điều tra, công an xác định ông Chấn là thủ phạm. Sau đó, TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt ông án tù chung thân về tội Giết người. Ông Chấn kêu oan nhưng TAND Tối cao do ông Phạm Tuấn Chiêm làm chủ tọa đã bác đơn kháng cáo của ông Chấn.

Trong suốt 10 năm ông Chấn ngồi tù, bà Chiến cùng người thân đã ròng rã “gõ cửa” nhiều cơ quan công quyền và cho rằng thủ phạm thực sự của vụ án là người khác. Mãi cho tới tháng 7/2013, Cục Điều tra VKSND Tối cao đã vào cuộc sau khi nhận được đơn của vợ ông Chấn.

Đến tháng 11/2013 TAND Tối cao đã hủy hai bản án kết tội ông Chấn giết người với mức phạt tù chung thân.

Qua đó, VKSND Tối cao vào cuộc và phê chuẩn quyết định khởi tố, tạm giam Trần Nhật Luật và Đặng Thế Vinh để điều tra hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Tiếp đó, ngày 30/9/2014, Cục Điều tra VKSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can với cựu thẩm phán Phạm Tuấn Chiêm (65 tuổi, cựu thẩm phán Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao, chủ tọa phiên phúc thẩm bác đơn kêu oan của ông Chấn). Tuy nhiên bị can này đang được tạm đình chỉ điều tra về tội về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vì lý do sức khỏe.

Tại tòa, 2 bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội mà chỉ nhận do thiếu nhận thức, trình độ hiểu biết pháp luật hạn chế và thiếu trách nhiệm trong khi điều tra, khởi tố vụ án, việc VKSND Tối cao truy tố là không đúng.

HĐXX nhận định, bị cáo Vinh đã báo cáo với lãnh đạo việc ông Chấn phản cung. Bị cáo Vinh cũng đã đưa hai biên bản phản cung và phúc cung lưu vào hồ sơ của VKS tỉnh Bắc giang. Việc không đưa hai biên bản vào hồ sơ chuyển sang TAND tỉnh Bắc Giang không phải nguyên nhân dẫn đến việc ông Chấn bị oan sai.

Đối với bị cáo Luật, hành vi của bị cáo cùng tài liệu điều tra truy tố chưa thể kết luận được bị cáo Luật biết việc dấu vân chân do cán bộ phòng kỹ thuật hình sự thông báo mà không báo cáo đề xuất trưng cầu giám định. Việc đo, in mẫu dấu chân của ông Chấn cũng chưa đủ cơ sở. Việc nhận dạng con dao chưa đúng với quy định.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo đã ảnh hưởng đến việc nghiên cứu, xét xử khiến ông Chấn bị oan.

Xét thấy các bị cáo không có mục đích xấu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng hậu quả gây ra là rất lớn nên cần áp dụng hình phạt bổ sung để giáo dục răn đe, phòng ngừa chung.

Từ đó, HĐXX đã quyết định xử phạt bị cáo Trần Nhật Luật 12 tháng tù, bị cáo Đặng Thế Vinh 8 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Khoản 2 Điều 285 BLHS.

Theo Bao Phapluat