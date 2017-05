Xử lý nghiêm hành vi bao che các vụ xâm hại trẻ em

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài hoặc không xử lý vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Chỉ thị tăng cường phòng, chống xâm hại trẻ em. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các cấp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em.

Đồng thời, phía công an phải rà soát hồ sơ, xử lý dứt điểm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em đang tồn đọng. Chỉ thị của Thủ tướng cũng nhấn mạnh kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài hoặc không xử lý vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

Thủ tướng giao Bộ Công an hướng dẫn công an các cấp quy trình, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; các biện pháp điều tra thân thiện đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị xâm hại tình dục; nâng cao năng lực, kỹ năng cho lực lượng công an các cấp về điều tra, xử lý tội phạm xâm hại trẻ em.

Thủ tướng cũng chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị TAND Tối cao, VKSND Tối cao chỉ đạo TAND, VKSND các cấp tiếp nhận, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; rà soát hồ sơ, vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em để xử lý dứt điểm, không để tồn đọng, kéo dài.

Trước đó, nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước như TP.HCM, Vũng Tàu, Cà Mau, Hà Nội… gây chấn động dư luận. Dù gia đình, báo chí và nhiều cơ quan liên quan lên tiếng nhưng các vụ xâm hại tình dục trẻ em chưa được xử lý triệt để, thời gian kéo dài gây tâm lý hoang mang cho nạn nhân.

Theo Zing