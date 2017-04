Vì sao 8 cán bộ xã Đồng Tâm bị khai trừ Đảng?

Thiếu tướng Bạch Thành Định – Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội – cho biết, năm 2015, các cán bộ sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức đã bị xử lý.

Cụ thể, khai trừ Đảng 8 đảng viên, cách chức 1, cảnh cáo 1, khiển trách 5 (nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch, phó chủ tịch xã, nguyên trưởng công an xã); khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can, bắt tạm giam 2 bị can (nguyên chủ tịch xã, nguyên cán bộ địa chính xã), cho tại ngoại nguyên bí thư xã do lý do sức khỏe.

Người dân nhiều lần khiếu nại

Trước những sai phạm của các cán bộ xã, người dân xã Đồng Tâm đã rất nhiều lần gửi đơn thư khiếu nại tố cáo đến các cơ quan chức năng. Hàng trăm hộ dân đã ký đơn kiến nghị tập thể gửi UBND huyện Mỹ Đức. Nhiều cán bộ lão thành từng là lãnh đạo chính quyền xã Đồng Tâm đại diện tập thể đứng đơn tố cáo.

Ông Lê Đình Kình – cán bộ lão thành, đã từng đảm nhiệm các chức vụ chủ tịch xã, bí thư Đảng ủy xã… là người nắm rõ tình hình quy hoạch, sử dụng đất nông nghiệp của địa phương cùng nhiều cán bộ đã nghỉ hưu khác, đại diện các hộ dân đứng đơn kiến nghị.

Việc dồn điền đổi thửa tại xã Đồng Tâm mấy năm trước đây cũng có rất nhiều khiếu nại. Năm 2011, thực hiện chỉ đạo của TP.Hà Nội về dồn điền đổi thửa, xã Đồng Tâm đã họp dân, đưa ra phương án dồn ruộng, nhưng nhiều hộ dân cho rằng phải lấy quỹ đất II (đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64 năm 1993 cho tổ chức, gia đình, hộ cá nhân sản xuất nông nghiệp) còn nhiều diện tích bỏ hoang để chia thêm cho dân. Việc cho thuê, giao thầu bị buông lỏng, nguồn thu không được công khai, diện tích đất bỏ hoang nhiều năm nay vẫn tồn tại lãng phí cộng với việc cán bộ lãnh đạo xã mua bán, chuyển nhượng, “xí phần” trái quy định gây bức xúc, bất bình trong nhân dân.

Sai phạm trầm trọng

Theo tài liệu của UBND huyện Mỹ Đức, từ năm 2002 đến năm 2014, nhiều cán bộ xã Đồng Tâm đã sai phạm trong cấp quyền sử dụng đất, tự cấp đất cho riêng mình, ký xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất sai…

Cụ thể, năm 2002, nhiều cán bộ là Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đồng Tâm đã thống nhất cấp quyền sử dụng đất ở khu vực Rặng Chúc cho 10 người là cán bộ xã, trong đó cũng tự nhận suất cho riêng mình. Năm 2009, ông Nguyễn Văn Minh – Đảng ủy viên, Trưởng Công an xã Đồng Tâm còn cùng với ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Xuân Trường – nguyên cán bộ địa chính – xây dựng xã, đã bán 1 suất đất cho ông Nguyễn Văn Mạnh, thu 140 triệu đồng nhưng không nộp vào ngân sách xã. Năm 2007, ông Bùi Văn Hồng – Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã còn tự ý lấn chiếm 140m2 đất công ích, đến năm 2009 xây dựng nhà kiên cố trái pháp luật.

Còn ông Nguyễn Văn Sơn – nguyên Bí thư Đảng ủy xã, ngoài việc sai phạm trong cấp quyền sử dụng đất năm 2002 như đã nói ở trên, năm 2003 còn cùng tập thể UBND xã họp bàn, thống nhất cấp, bán 27 suất đất không đúng đối tượng…

Người dân xã Đồng Tâm đã từng khiếu nại về những sai phạm của ông Sơn. Theo lời người dân, thửa đất của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn – Bí thư xã Đồng Tâm sở hữu rộng hơn 3.000m2, có mặt tiền giáp tỉnh lộ 429 rộng vài chục mét, chạy sâu cả trăm mét. Ông Sơn dựng một căn nhà sàn, xung quanh trồng cây cảnh… để làm khu nghỉ dưỡng cho gia đình. Tuy nhiên, sau khi người dân phản ánh, ông Sơn cho dỡ ngôi nhà sàn, nhưng lại tiếp tục cho một doanh nghiệp chuyên đúc bê-tông thuê làm nhà xưởng. Doanh nghiệp xây nhà kiên cố trên đất nông nghiệp khiến người dân rất bức xúc…

Theo Danviet