Tướng Công an cảnh báo: Nhiều cuộc tấn công mạng nhằm vào hàng không

Trung tướng Hoàng Phước Thuận – Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) cho biết như trên, đồng thời ông đánh giá cao nỗ lực của Hãng hàng không quốc gia trong việc nhận thức rõ vai trò, vị trí của công nghệ thông tin cũng như công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng trong thời gian qua.

Tiềm ẩn nguy cơ chiến tranh mạng

Đầu tuần qua, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Thượng tướng Bùi Văn Nam – Thứ trưởng Bộ Công an và ông Nguyễn Văn Công – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cục An ninh mạng – Bộ Công an và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã ký Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, đánh giá thực trạng an ninh, an toàn thông tin; xây dựng giải pháp chủ động phát hiện, ngăn chặn hoạt động tấn công, xâm nhập mạng; đào tạo, tập huấn kỹ năng bảo đảm an ninh, an toàn thông tin…

Theo Trung tướng Hoàng Phước Thuận – Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an), tình hình an ninh mạng thế giới và khu vực trong 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra chiến tranh mạng. Xuất hiện ngày càng nhiều các cuộc tấn công mạng nguy hiểm nhằm vào cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu của các quốc gia, đặc biệt là hệ thống hàng không.

Đối với nước ta, ngoài tham gia phát triển kinh tế, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, đặc biệt là trên lĩnh vực an ninh hàng không và phòng chống khủng bố, góp phần quan trọng việc khẳng định chủ quyền, vùng trời quốc gia.

Ngành Hàng không phải ứng dụng nhiều công nghệ thông tin vào công tác quản lý, kinh doanh nên thường xuyên phải đối mặt với các cuộc tấn công mạng, do đó không được phép chủ quan, lơ là công tác bảo đảm an ninh mạng. Tướng Hoàng Phước Thuận đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của ban lãnh đạo Tổng Công ty không Việt Nam trong việc nhận thức rõ được vai trò, vị trí của công nghệ thông tin cũng như công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng trong thời gian vừa qua.

Yên tâm khi hợp tác với Cục An ninh mạng

“Vietnam Airlines luôn ý thức được tầm quan trọng của công nghệ thông tin đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Hãng, đặc biệt là đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Hợp tác với Cục an ninh mạng (Bộ Công an) – lực lượng đầu ngành trong lĩnh vực an ninh, an toàn thông tin sẽ giúp Vietnam Airlines nâng cao tính ổn định, bảo mật, an toàn và thông suốt cho các hoạt động của Vietnam Airlines, mang lại sự yên tâm, tin tưởng của khách hàng”, ông Dương Trí Thành – Tổng Giám đốc Vietnam Airlines khẳng định.

Thông qua Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị, Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Cục An ninh mạng sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, góp phần quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền vùng trời quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn hiện nay.

Với mục tiêu đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo vệ dữ liệu khách hàng, Vietnam Airlines luôn coi trọng việc hoàn thiện Quy chế, quy định về an ninh thông tin, kiện toàn bộ máy tổ chức, thành lập Trung tâm An ninh thông tin, giám sát 24/7 và đảm bảo hoạt động của hệ thống an ninh mạng.

Theo Bao Phapluat