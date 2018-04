Từ 16/4, cảnh sát cả nước bắt đầu cao điểm xử phạt vi phạm giao thông

Lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT), ùn tắc giao thông; xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến đường sắt và đường thủy nội địa…

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, vừa chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị thuộc Cục mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội, nhất là dịp trước, trong và sau lễ 30/4 – 1/5.

Theo yêu cầu của Cục Cảnh sát giao thông, các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây TNGT, ùn tắc giao thông; xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến đường sắt và đường thủy nội địa.

Cùng với đó, các địa phương phải bố trí hiệu quả, khoa học trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý có trọng tâm, trọng điểm nhất là những “điểm đen” thường xảy ra TNGT để kéo giảm đến mức thấp nhất số vụ, số người tử vong và bị thương do TNGT.

Các đơn vị, lực lượng chức năng phải kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ các loại tội phạm, buôn lậu trên các tuyến giao thông; ngăn chặn tình trạng khai thác tài nguyên trái phép trên đường thuỷ nội địa. Phải bố trí khép kín địa bàn trong công tác tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng xe ô tô, phương tiện thuỷ nhồi nhét, chở quá số người quy định, chở hàng quá khổ, quá tải gây mất an toàn giao thông và hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn tới TNGT.

Cục Cảnh sát giao thông đồng thời yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là các doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Thời gian thực hiện cao điểm từ ngày 16/4 đến 15/5.

Theo Dantri