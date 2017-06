TP.HCM khuyến cáo người bán hóa chất sau vụ án ma túy

“Tôi khuyến cáo người kinh doanh hóa chất mà coi thường tính mạng con người vì lợi nhuận thì phải suy nghĩ lại. Bởi vì, sẽ có những liên đới trách nhiệm trong thời gian tới”- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến nói như thế sau chuyên án triệt phá đường dây ma túy lớn nhất nước.

Chiều 6-6, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành liên quan tới việc triển khai Đề án thành lập Trung tâm kinh doanh hương liệu và hóa chất TP.

Bên lề cuộc họp, báo giới đã có cuộc trao đổi với ông Trần Vĩnh Tuyến về việc kinh doanh hóa chất trên địa bàn TP, trong đó có vấn đề liên quan đến chuyên án triệt phá đường dây ma túy lớn nhất nước từ trước tới nay.

Ở chuyên án này, khi triệt phá “tập đoàn” sản xuất ma túy lớn nhất nước do Văn Kính Dương (36 tuổi, còn gọi là Hoàng “béo” hay Hiếu, ở Hà Nội) cầm đầu, công an TP.HCM thu được 2,5 tấn tiền chất và hóa chất để sản xuất ma túy tổng hợp. Trong đó, các nghi can khai có mua một số hóa chất trôi nổi ở chợ Kim Biên (quận 5, TP.HCM).

Trả lời câu hỏi TP.HCM có kế hoạch gì sau khi biết “tập đoàn” này có mua một số hóa chất trôi nổi ở chợ Kim Biên, ông Trần Vĩnh Tuyến cho biết hiện vụ án này đang được Công an TP.HCM điều tra.

“Tất nhiên những đối tượng liên quan đến hoạt động phạm pháp nếu có chứng cứ đầy đủ theo quy định pháp luật thì buộc phải xử lý theo pháp luật”- ông Tuyến nói.

Đối với xã hội, ông Tuyến khuyến cáo người kinh doanh hóa chất mà coi thường tính mạng con người vì lợi nhuận thì phải suy nghĩ lại. “Bởi vì sẽ có những liên đới trách nhiệm trong thời gian tới. Thậm chí, những rủi ro nguy hiểm đối với xã hội thì có khi xảy ra với chính gia đình mình”- ông Tuyến nói.

Khi Trung tâm kinh doanh hương liệu và hóa chất được xây dựng, chợ Kim Biên sẽ chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh hóa chất. Đồng thời, ở các điểm kinh doanh khác cũng phải chấm dứt hoạt động.

Liên quan đến việc xây Trung tâm hóa chất, ông Tuyến cho biết việc xây dựng Trung tâm đã được Thành ủy, UBND TP thông qua và triển khai nhiều tháng qua, với mong muốn đây là một trung tâm không chỉ nơi kinh doanh hóa chất, hương liệu cả nước mà còn muốn đây là nơi có nhiều chức năng giúp thành phố kiểm soát được thị trường hóa chất.

“Xa hơn nữa là kiểm soát được vấn đề an toàn thực phẩm, Trung tâm này có thể nơi giao dịch, tiến tới tổ chức những sàn giao dịch về hương liệu, hóa chất và một sản phẩm nào đó được sử dụng trong tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh nên nó gần như là điều kiện bắt buộc”- ông Tuyến nói.

Ông Tuyến cho biết thêm, đó còn là nơi có thể tổ chức triển lãm để các nhà sản xuất có thể tham gia, tham quan tìm hiểu những loại hóa chất, hương liệu. Thậm chí, những người kinh doanh dịch vụ ăn uống bình thường khi muốn sử dụng một loại hóa chất, hương liệu nào đó cho sản phẩm có thể đến đây để tìm hiểu.

“Còn hiện nay hầu như họ đều đến những chỗ kinh doanh không lành mạnh, vì lợi nhuận họ sẵn sàng đưa những loại hóa chất độc hại để có thể có những sản phẩm ngon nhưng độc”- ông Tuyến nói.

Ông Tuyến nói đây là trung tâm được xây dựng đáp ứng nhiều tiêu chí mà thành phố đặt ra, hiện tại đã có nhiều nhà đầu tư mong muốn tham gia vào đây. Thậm chí, nhiều nhà đầu tư còn đặt ra tiêu chí khắt khe hơn thành phố. Vấn đề này cần phải tổ chức chặt chẽ, xem xét kỹ lưỡng làm thế nào để thành phố kiểm soát được hóa chất.

Trung tâm này có diện tích trên 11ha, chức năng chính là kinh doanh, phân phối, dịch vụ logistics, triển lãm, tư vấn, hợp tác quốc tế… Trung tâm nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, giáp sông Cần Giuộc. Từ Trung tâm đến cảng Cát Lái và quốc lộ 1A không đi qua nội thành nên hạn chế được tác động xấu nếu xảy ra sự cố trong quá trình vận chuyển hóa chất.

Đến đầu năm 2018, TP.HCM sẽ triển khai được việc xây dựng trung tâm này.

