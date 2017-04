Tích cực nâng cao hiệu quả ngăn chặn tiền giả, đảm bảo an ninh tiền tệ

Các hoạt động liên quan đến công tác phòng chống tiền giả được ngành Ngân hàng thực hiện rất tích cực trong giai đoạn vừa qua, đó là khẳng định của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tại Hội nghị “Phòng chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam” tổ chức mới đây ngày 14/4 tại TP. Hồ Chí Minh. Là một trong số các TCTD hàng đầu tại Việt Nam, Agribank thông qua làm tốt công tác tiền tệ ngân quỹ có nhiều đóng góp tích cực góp phần cùng ngành ngân hàng nâng cao hiệu quả ngăn chặn tiền giả, đảm bảo an ninh tiền tệ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, từ năm 2007-2016, NHNN đã hỗ trợ tổ chức đào tạo, tập huấn cho hơn 25.000 lượt cán bộ, nhân viên của các TCTD trên địa bàn 50 tỉnh, thành về nghiệp vụ giám định, nhận biết tiền giả – tiền thật. NHNN cũng đã in trên 1 triệu tài liệu “Tiền Việt Nam và cách nhận biết” và phát hành trên phạm vi cả nước. Nhờ đó, trong giai đoạn vừa qua, số lượng tiền giả lưu hành, giao dịch thông qua hệ thống ngân hàng giảm khá mạnh. Ngành Ngân hàng giúp cơ quan điều tra của Bộ Công an bắt giữ nhiều trường hợp vi phạm về phát hành và lưu thông tiền giả, hạn chế được một lượng lớn tiền giả đưa vào thị trường Việt Nam thông qua cửa giao dịch ngân hàng. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp với các đơn vị ngoài ngành Ngân hàng, NHNN cũng đã ký biên bản ghi nhớ với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng – Bộ Quốc phòng), Cục An ninh tài chính – tiền tệ – đầu tư (A84 – Bộ Công an) nhằm đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, ngăn chặn nguồn tiền giả từ nước ngoài đổ vào Việt Nam qua các ngả biên giới giáp ranh giữa Việt Nam và các nước trong khu vực. Nhờ các biện pháp phối hợp trên, trong 5 năm gần đây (2012-2016), lượng tiền giả thu giữ được thông qua hệ thống ngân hàng có xu hướng giảm trung bình khoảng 35%. Để tiếp tục triển khai các hoạt động phòng chống tiền giả, NHNN đã đề xuất Chính phủ kéo dài dự án “Nâng cao hiệu quả biện pháp ngăn chặn tiền giả lưu hành trong hệ thống ngân hàng, Kho bạc Nhà nước” đến cuối năm 2017. Hiện Chính phủ đã đồng ý chủ trương kéo dài dự án này. Trong năm 2017, NHNN tiếp tục tổ chức thực hiện in ấn, phát hành tài liệu, thông tin về tiền Việt Nam; đào tạo tập huấn kỹ năng phân biệt tiền giả/tiền thật cho hệ thống ngân hàng, kho bạc; mở rộng hợp tác về phòng chống tiền giả với các nước có chung biên giới như Lào, Campuchia, Trung Quốc.

Phát huy vai trò của NHTM duy nhất do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, giữ vai trò chủ lực trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về cung cấp tín dụng và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích cho nền kinh tế nói chung và lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân nói riêng, trong nhiều năm qua, hoạt động tiền tệ – kho quỹ trong toàn hệ thống Agribank đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Toàn hệ thống có đóng góp tích cực trong đấu tranh phòng chống tiền giả, trả lại tiền thừa cho khách hàng. Chỉ tính riêng 5 năm 2010-2015, Agribank đã có hàng trăm cán bộ trả tiền thừa cho khách hàng trên 112.000 món với tổng số tiền gần 223 tỷ đồng. Riêng năm 2016, số tiền thừa Agribank trả khách hàng gần 112 tỷ đồng với trên 36.000 món, trong đó trả lại cho khách hàng cá nhân trên 34.000 món với tổng số tiền trên 103 tỷ đồng; trả lại cho khách hàng tổ chức trên 1.300 món với tổng số tiền trên 8,5 tỷ đồng. Các chi nhánh Agribank trả lại cho khách hàng số tiền lớn trong năm 2016 như: Agribank An Giang trả 2.317 món/tổng số tiền trên 5.8 tỷ đồng; Agribank Nghệ An trả 2.285 món/tổng số tiền trên 5.2 tỷ đồng; Agribank Khánh Hoà trả 2.179 món/tổng số tiền trên 5.9 tỷ đồng; Agribank Hải Dương trả 2.016 món/tổng số tiền trên 5.8 tỷ đồng; Agribank Sơn La trả 1.185 món/tổng số tiền trên 2.2 tỷ đồng; Agribank Bến Tre trả 1.043 món/tổng số tiền trên 1.6 tỷ đồng; Agribank Thanh Hóa trả 1.043 món/tổng số tiền 2.6 tỷ đồng; Agribank Bình Định trả 1.039 món/tổng số tiền trên 3.9 tỷ đồng…

Các cán bộ Agribank trả tiền thừa món lớn là Chị Lê Thị Kim Liên – Agribank Bình Phú trả 600 triệu đồng; anh Lê Hồng Sơn – Agribank Long An trả 550 triệu đồng; Chị Lê Thị Thu Hương – Agribank Khánh Hoà trả 500 triệu đồng; Chị Tạ Bích Ngọc – Agribank Chi nhánh Sở Giao dịch trả 500 triệu đồng; Chị Phạm Thị Loan – Agribank Hải Dương trả 400 triệu đồng; anh Ngô Văn Trí – Agribank Cần Thơ trả 400 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Kim Hoa – Agribank Yên Bái trả 400 triệu; chị Thái Thị Phương – Agribank Đồng Nai trả 400 triệu đồng…

Đối với công tác phòng chống tiền giả, với nhận thức tiền giả và nạn lưu hành tiền giả gây ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế, đời sống của nhân dân, gây khó khăn trong hoạt động giao dịch tiền mặt, an ninh tiền tệ, với tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm tích lũy từ thực tế của đội ngũ làm công tác kho quỹ và được trang bị đầy đủ các máy móc thiết bị phục vụ cho công tác kiểm đếm tiền, chú trọng tập huấn cho cán bộ làm công tác thu – chi tiền mặt nắm vững những đặc điểm thông tin phân biệt tiền thật giả khi giao dịch với khách hàng… trong năm 2016, toàn hệ thống Agribank đã thu giữ 16.019 tờ tiền giả với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng, nộp về Ngân hàng Nhà nước theo đúng quy định.

Thông qua triển khai các nghiệp vụ về hoạt động kho quỹ, thực hiện nghiêm túc việc phân biệt, phát hiện và thu giữ tiền giả, Agribank đã và đang tiếp tục cùng ngành ngân hàng tích cực triển khai nhiệm vụ phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam, cũng là nghiêm túc thực hiện Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg ngày 30/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo vệ tiền Việt Nam, từ đó góp phần giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức, cá nhân trong giao dịch tiền mặt, cũng như đảm bảo an ninh tiền tệ, an ninh quốc gia./.

