Tai nạn giao thông thảm khốc ở Gia Lai

(Pháp lý) – Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 7/5, trên đoạn đường Hùng Vương (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai) đã xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 12 người đã tử vong, hơn 30 nạn nhân vẫn còn đang giành giật sự sống. Không khí căng thẳng và đau thương bao trùm khắp các phòng cấp cứu của bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Tai nạn thảm khốc

Theo đó, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 7/5, trên đoạn đường Hùng Vương (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai) xe khách giường nằm Đức Hà BKS 18B-018.32 đi từ hướng Đak Lak – Gia Lai đã đâm mạnh, trực diện vào xe tải BKS 77C-139.37 lưu thông ngược trong làn đường một chiều với tốc độ lên tới 105km/h. Sau cú va chạm, cả 2 xe bị đẩy quay ngược đầu lại, phần đầu xe biến dạng, xe tải lật ngửa giữa đường và biến dạng hoàn toàn, hành khách trên xe khách bị hất văng ra ngoài xe. Phân bón và hàng hóa trên 2 xe bị văng ra đường.

Vụ tai nạn thương tâm đã khiến 11 người chết tại chỗ, 1 người chết khi đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Gia Lai, 2 trường hợp nguy kịch và 32 trường hợp khác bị thương nặng.

Nghe tiếng nổ lớn rồi lịm đi…

May mắn sống sót trong vụ thảm nạn, anh Phạm Văn Trường (SN 1967, trú tại tỉnh Đak Nông) kể lại: Vào thời điểm đó tôi đang chợt mắt thì nghe một tiếng nổ “rầm”, sau đó xe khách rung chuyển, ghế của tôi bị ép lại đập mạnh vào chân trái của tôi. Trước đây, năm 2002, chân trái của tôi cũng từng bị gãy một lần, nay lại bị chấn thương, nhưng tôi cũng may mắn hơn rất nhiều người rồi.

Tiếp lời anh Trường, chị Nguyễn Thị Hằng (vợ anh Trường) cho biết: Tôi mới anh đi ra đón xe để anh Trường đi Ninh Bình làm việc thì buổi sáng lại nghe điện thoại của một người thân báo tin chuyến xe chồng tôi đi bị gặp nạn, có nhiều người chết, tôi rụng rời chân tay. Tôi cố liên lạc với anh Trường nhưng không được. Một lúc sau có người của ban cứu trợ nghe máy và thông báo có nhiều người chết, tôi lập tức bắt xe qua Gia Lai, trong lòng hết sức lo lắng.

Nằm mê man trên giường cấp cứu, thi thoảng chị Trịnh Thị Nụ (55 tuổi, trú tại xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định – một nạn nhân) cựa mình và rên vì cơn đau đến. Chị Nguyễn Thu Phương (em dâu chị Nụ, trú tại Nam Định) cho biết: Khi nghe tin tôi cũng không tin, tôi gọi điện cho nhà xe thì được xác nhận là có vụ tai nạn kinh hoàng này. Cả gia đình tức tốc thuê xe chạy vào Gia Lai, gia đình nghĩ chị Nụ đã chết nên vào nhà xác của bệnh viện để tìm nhưng không thấy tên thì cũng hy vọng nhiều.

Bị chấn thương ở vùng đầu, anh Phạm Đức Thoan (SN 1972, quê ở tỉnh Nam Định) là một trong số những hành khách may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần. “Tôi nằm ở giường trên, hàng thứ 3 thiu thiu ngủ thì bỗng nghe một tiếng nổ lớn. Rồi tôi lịm đi, khi tôi tỉnh lại thấy xung quanh mình kính vỡ, giường và khung sắt trên xe biến dạng. Tôi hoảng hốt khi thấy mặt mũi tôi đầy kính găm vào, tôi chỉ nhớ lúc đó đầu tôi rất đau và máu thì chảy không ngừng, sau đó tôi lại lịm đi. Cũng may tôi nằm co chân nên không bị áp lực, nếu không chân của tôi cũng bị gãy.

Nhanh chóng hỗ trợ nạn nhân

Cùng ngày 7/5, lãnh đạo tỉnh và các ban ngành tỉnh Gia Lai đã họp khẩn trương tại bệnh viện Đa khoa tỉnh để triển khai hướng khắc phục và cứu trợ hành khách gặp nạn. Ông Võ Ngọc Thành (Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai – chủ trì cuộc họp) đánh giá đây là vụ tai nạn cực kỳ nghiêm trọng từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo phía bệnh viện tập trung tất cả nguồn lực để cứu chữa, xác định công tác cứu chữa là chính, phân công bác sĩ thường xuyên thăm khám cho người dân trong vụ tai nạn, gấp rút liên hệ với gia đình các nạn nhân. Về phía lực lượng công an tỉnh phải nhanh chóng khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc trên. Tỉnh cũng tiến hành công tác hỗ trợ các nạn nhân, kinh phí ban đầu hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình có thân nhân tử vong, 2 triệu đồng nạn nhân bị chấn thương đang điều trị.

Lãnh đạo huyện Cư Jut (tỉnh Đak Nông) và Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đak Nông cũng đã đến bệnh viện Đa khoa Gia Lai để trực tiếp hỗ trợ các nạn nhân. Ông Võ Văn Hùm (Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đak Nông) cho biết: Hiện có 6 trường hợp tử vong và 11 trường hợp bị thương là người dân ở huyện Cư Jut.

Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã tiến hành cử các Đoàn viên làm công tác tình nguyện để hướng dẫn, giúp đỡ chăm sóc, lo cơm nước cho những nạn nhân chưa có người thân đến.

Diệp Hoàng – Chi Huỳnh – Trần Bông