Phá đường dây cung cấp ma tuý cho nhà hàng, quán bar ở Cần Thơ

Công an TP. Cần Thơ đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về đường dây cung cấp ma tuý từ TP.Hồ Chí Minh về TP.Cần Thơ.

Chiều nay (2.1), Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết, đang tạm giữ hình sự Tô Thành Nghiệp (25 tuổi), Dương Quách Nguyên (25 tuổi) và Huỳnh Thị Thanh Vân (20 tuổi, cả 3 cùng ngụ quận Ninh Kiều) để điều tra đường dây cung cấp ma tuý từ TP.Hồ Chí Minh về TP.Cần Thơ.

Trước đó, khuya 1.1, Công an TP.Cần Thơ bắt quả tang Vân đang đi giao thuốc lắc tại đường Trần Văn Khéo. Từ lời khai của Vân, lực lượng Công an đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Nghiệp. Ngay sau khi bắt Nghiệp, cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ Nguyên.

Khi khám xét, bắt giữ 3 đối tượng trên, Cơ quan Công an thu giữ tổng cộng 70 viên thuốc lắc, 14 gram Ketamin. Theo cơ quan Công an, đây là các đối tượng trong chuyên tàng trữ, vận chuyển ma túy từ TP.HCM về TP.Cần Thơ cung cấp cho các nhà hàng, quán bar, điểm karaoke.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Danviet