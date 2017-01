Nhiều ‘đại gia’ mắc bẫy hotgirl Bình Dương

Do thiếu tiền tiêu xài và kinh doanh thua lỗ nên “người đẹp” nghĩ đến chiêu thức thuê xe, mượn xe rồi làm giấy tờ giả đem cầm cố ở các tiệm cầm đồ…

Ngày 7/1, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương), cho biết: Đã chuyển hồ sơ cùng nghi can Lưu Thị Diễm Hằng (32 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An) đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để mở rộng điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo thẩm quyền.

Qua đấu tranh đến nay, cơ quan Công an xác định: Hằng đã lừa đảo, cầm cố 15 ô tô đắt tiền. Do thiếu tiền tiêu xài và kinh doanh thua lỗ nên “người đẹp” nghĩ đến chiêu thức thuê xe, mượn xe rồi làm giấy tờ giả đem cầm cố ở các tiệm cầm đồ.

Một vụ điển hình, ngày 28/11, Hằng thuê ô tô trên của công ty TNHH Du lịch – Vận tải Hoàng Nam (tọa lạc quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Sau đó, Hằng đem ô tô đến tiệm cầm đồ Xuân Yến (tọa lạc thị xã Dĩ An) do anh Khương Văn Xuân làm chủ, cầm cố được 700 triệu đồng.

Tại đây, Hằng nói anh Xuân rằng, ô tô đang hoàn tất thủ tục sang tên và đưa cho anh một bản hợp đồng mua bán, cùng giấy hẹn sang tên chủ sở hữu của phòng CSGT Công an TP HCM. Do thiếu tiền gấp làm ăn nên Hằng phải cầm cố xe.

Đến ngày 6/12, Hằng quay lại tiệm cầm đồ Xuân Yến và đưa cho anh Xuân một giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Hằng nhưng địa chỉ ghi trong giấy ở quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh). Lúc này, anh Xuân nghi ngờ hỏi lý lo chưa chuộc lại ô tô thì Hằng nói do chưa có người mua.

Ngày 19/12, Hằng tiếp tục quay lại tiệm cầm đồ Xuân Yến và nói anh Xuân cho lấy xe đem bán để trả tiền nạn nhân. Do chưa có tiền, Hằng đưa ô tô hiệu Fortuner BKS 51A-921.29 cùng những giấy hẹn sang tên và hợp đồng mua bán để “thế chân”.

Sau khi lấy được ô tô hiệu Honda CRV BKS 51F-775.73, Hằng đem đến tiệm cầm đồ Nguyễn Văn tiếp tục cầm đồ để mượn tiền thì bị phát hiện bắt giữ. Để giấy tờ “hợp pháp” của những chiếc xe trên, Hằng đã thuê người làm giả với giá 7,5 triệu đồng/bộ.

