Khởi tố vụ chìm tàu Hải Thành 26 khiến 9 thủy thủ tử vong

Ngày 20/5, Cơ quan An ninh Điều tra – Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về hàng hải” điều tra vụ tàu Hải Thành 26 bị chìm khiến 9 thủy thủ tử vong.

Bước đầu căn cứ báo cáo của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, cơ quan An ninh điều tra xác định tai nạn xảy ra không phải do lỗi kỹ thuật của hai tàu hay thời tiết. Nguyên nhân do lỗi từ người điều khiển phương tiện hai bên thời điểm xảy ra va chạm. Vì vậy cần khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.

Trước đó, rạng sáng 28/3, tàu Hải Thành 26 trọng tải hơn 3.000 tấn, chở clinker từ Hải Phòng đi Cần Thơ. Đến vùng biển cách Vũng Tàu 44 hải lý về phía Đông, tàu xảy ra va chạm với Petrolimex 14.

Tàu Hải Thành 26 đã rất nhanh chìm xuống biển. Trên tàu có 11 thuyền viên thì sau đó hai thuyền viên được cứu sống, 9 thuyền viên khác tử vong.

Hiện, con tàu vẫn chưa được trục vớt.

Theo PL&XH