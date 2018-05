Khởi tố nguyên chủ tịch xã ‘bán chui’ hàng trăm lô đất

Dù chưa được UBND huyện Yên Thành, Nghệ An đồng ý nhưng chính quyền xã Phúc Thành vẫn tự ý bán 284 thửa đất, diện tích gần 89.000m², thu số tiền hơn 22 tỉ đồng.

Ngày 19-5, nguồn tin từ Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Đinh Văn Dương – nguyên chủ tịch UBND xã Phúc Thành, để điều tra hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Cùng bị khởi tố còn có ông Nguyễn Văn Quyết – nguyên phó chủ tịch UBND xã, ông Tống Hữu Tình và ông Nguyễn Văn Trung – nguyên cán bộ địa chính, xây dựng xã Phúc Thành.

Các bị can đang được cho tại ngoại.

Theo hồ sơ vụ việc, từ năm 2012-2016, UBND xã Phúc Thành không tổ chức xét giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân để trình UBND huyện phê duyệt theo quy định mà tự ý giao cho 284 trường hợp, tổng diện tích gần 89.000m², với số tiền hơn 22 tỉ đồng.

Trong đó, UBND xã Phúc Thành tự giao đất không đúng thẩm quyền 181 trường hợp, tổng diện tích hơn 57.000 m², thu vào ngân sách xã hơn 14,8 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, UBND xã Phúc Thành cho chủ trương và giao đất 87 trường hợp, diện tích hơn 25.000m², để các xóm “tự thu tự chi” số tiền trên 7,1 tỉ đồng.

Hiện có 116 trường hợp đã xây dựng trên đất được giao.

Ông Dương và ông Quyết đã bị cơ quan có thẩm quyền kỷ luật cách chức, khai trừ đảng.

Theo Tuoitre