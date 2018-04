Khởi tố cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh

Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh bị Cơ quan điều tra xác định liên quan đường dây đánh bạc ngàn tỉ có bàn tay “bảo kê” của cán bộ ngành công an gây rúng động dư luận thời gian qua.

Ngày 6-4 , Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Vĩnh – cựu trung tướng, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an – để điều tra hành vi liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền lên tới hàng ngàn tỉ đồng.

Ông Vĩnh bị khởi tố theo điều 356 Bộ luật hình sự với tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phê chuẩn.

Trước đó, Công an Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can ông Phan Văn Vĩnh.

Trước khi bị khởi tố ông Vĩnh có cấp bậc trung tướng.



Liên quan đến vụ án này, ngày 11-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa – nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao – để điều tra về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Dù là cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, tuy nhiên khi phát hiện sai phạm, ông Hóa lại không ngăn chặn, xử lý mà còn tiếp tay, “bảo kê” cho đường dây đánh bạc này.

Vì vậy đường dây đánh bạc với quy mô lớn nhưng hoạt động một thời gian dài mới bị phát hiện và “đánh sập”.

Hai bị can cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Dương (khi đó là chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) và ông Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch HĐQT VTC Online).

Đến nay cơ quan điều tra đã làm rõ ông Phan Sào Nam là người cung cấp phần mềm, bản quyền cổng game điện tử cho ông Nguyễn Văn Dương. Bị can Dương có vai trò điều hành 2 cổng game điện tử có tên là Rikvip và Tip.club.

Cơ quan điều tra đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh được số tiền có giá trị vật chất để quy trách nhiệm hình sự của các đối tượng tham gia đánh bạc là khoản hơn 2.700 tỉ đồng.

Đây là đường dây đánh bạc xuyên quốc gia vì đã có hàng triệu USD được chuyển ra nước ngoài. Đến nay cơ quan chức năng thu được khoảng 1.300 tỉ đồng và số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu USD.

Tính đến nay Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố hơn 80 bị can, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa và ông Phan Văn Vĩnh, nguyên là tướng công an.

Ông Phan Văn Vĩnh, nguyên tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), sinh năm 1955 tại thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, Nam Định.

Trước khi giữ chức tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, ông Vĩnh từng là giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Ông Vĩnh cũng từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, thuộc đoàn đại biểu Nam Định, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ông Vĩnh từng nổi tiếng trong chỉ đạo triệt phá tội phạm.

Trong quá trình hoạt động trong ngành, vụ án ghi đậm dấu ấn, vai trò của ông Phan Văn Vĩnh nhất là điều tra vụ thảm sát tại Bắc Giang do Lê Văn Luyện thực hiện và vụ bắt “bầu” Kiên.

Ông Vĩnh là trưởng ban chỉ đạo chuyên án điều tra vụ thảm sát do Lê Văn Luyện gây ra. Ông cũng chính là trưởng ban chuyên án vụ bắt giữ “bầu” Kiên.

Tướng Phan Văn Vĩnh thôi giữ chức tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát từ tháng 4-2017 để nghỉ theo chế độ.

Tại buổi họp báo của Bộ Công an ngày 15-1, một số phóng viên đã đặt câu hỏi về thông tin đăng tải trên mạng xã hội cho rằng ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa (cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an) có liên quan đến việc bảo kê đường dây đánh bạc hàng ngàn tỉ.

Trung tướng Trần Đăng Yến cho biết vụ đánh bạc ở Phú Thọ, hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án. Bộ Công an giao các lực lượng nghiệp vụ, chức năng của bộ phối hợp với Công an Phú Thọ và giao giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo điều tra.

Theo trung tướng Yến, những thông tin trên mạng xã hội, trong quá trình điều tra nếu tiếp tục phát hiện đều xử lý nghiêm.

Theo Tuoitre.vn