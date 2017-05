“Khắc tinh” của các băng nhóm, tội phạm trên đất Cảng

Hơn 30 năm khoác áo người lính hình sự, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hải Phòng luôn phải đối mặt những hiểm nguy để góp phần mang lại bình yên cho thành phố Cảng.

Luôn đối mặt với hiểm nguy

Anh Thắng chia sẻ: Bắt đối tượng Hải “phú”, tên thật là Vũ Văn Hải (sinh năm 1970, ở đường Trần Huy Liệu, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định) là một trong những vụ án khó quên. Hải “phú” là một đối tượng mang 5 tiền án và liên quan đến một đường dây mua bán 100 bánh heroin. Hắn cực kỳ ma mãnh, hung hãn và nguy hiểm, sẵn sàng nổ súng khi bị vây bắt. Trước đó, Hải “phú” từng bị Công an tỉnh Nam Định bao vây, nhưng với bản chất côn đồ hung hãn, hắn đã dùng súng khống chế con tin và bỏ chạy lên Hà Nội, đồng thời bắn trả lực lượng truy bắt.

Ngay sau khi nhận tin báo chỉ một tiếng đồng hồ nữa Hải “phú” sẽ về nhà một người quen ở Hải Phòng để trú ẩn, anh Thắng lập tức đến nơi mà Hải “phú” sẽ xuất hiện là một tiệm cắt tóc, gội đầu rất đông khách. Nhận định nếu bắt đối tượng trong tiệm sẽ rất nguy hiểm cho các vị khách ở đó vì có thể đối tượng lưu manh sẽ bắt họ làm con tin. Nhanh chóng cân nhắc, anh đã vạch kế hoạch trong tích tắc, bí mật dùng người quen để mời chủ tiệm và khách ra ngoài, sau đó mới bắt Hải “phú.

Một trinh sát được lệnh cải trang vào quán nước gần đó để phát tín hiệu bắt Hải “phú”, anh Thắng đứng cách đó chừng 50 m để chỉ đạo. Đúng như “kịch bản” phá án, chỉ khoảng 20 phút sau, Hải “phú” đã có mặt cùng một đối tượng khác. Thấy chủ tiệm cắt tóc không có nhà, Hải “phú” ra quán nước kế bên ngồi chờ. Khi chiếc mũ trên đầu trinh sát cải trang vừa được bỏ xuống để phát tín hiệu, anh phóng xe đến trước cửa tiệm và dừng lại.

“Thấy người lạ, Hải “phú” đứng phắt dậy để tay vào bụng định rút súng. Nhưng ngay lúc đó, tôi nói, chủ tiệm này không biết đi đâu mà đóng cửa thế này. Nghĩ là khách đến cắt tóc, đối tượng yên tâm ngồi xuống uống nước. Thế nhưng, khi tôi vừa mới bước xuống xe, Hải “phú” đã đứng dậy và rút khẩu súng colt chĩa thẳng vào đầu tôi. Nhanh như một phản xạ có điều kiện, tôi gạt phắt tay súng của hắn, khóa tay, quật ngã chỉ trong tích tắc, thu giữ khẩu súng, 8 viên đạn, một viên đã lên nòng sẵn”, anh Thắng kể.

Đại tá Lê Hồng Thắng cũng chia sẻ, bản thân bị nguy hiểm còn là điều nhẹ nhàng hơn khi thấy chính người thân bị đe dọa. Gần đây, chính hai vợ chồng anh bị truy sát khi đi dạo vào buổi tối trên chiếc xe gắn máy.

Hôm đó, anh chở vợ bằng xe máy đi từ đường Mê Linh rẽ phải sang đường Nguyễn Đức Cảnh thẳng lên đường Trần Phú. Phát hiện có đối tượng bám theo, anh đột ngột tăng tốc đến gần vườn hoa Kim Đồng rồi vòng gấp ngược xe lại, thấy 4 đối tượng đi trên hai xe máy đuổi theo. Anh Thắng rẽ vào đường Phạm Ngũ Lão rồi đột ngột quay đầu xe đối đầu với xe đối tượng, tên ngồi sau đang lăm lăm khẩu súng, anh lập tức rút súng chĩa về phía đối tượng, thấy vậy chúng quay đầu xe bỏ chạy. Sau này khi điều tra bắt giữ anh em đối tượng Tuấn “lùn”, chúng khai nhận, do anh Thắng chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự tập trung truy quét tội phạm cát cứ khu vực Cảng Hải Phòng, triệt đất làm ăn, bọn chúng định bắn anh để trả thù.

Góp phần mang bình yên cho thành phố Cảng

Cuối những năm 1980, đó là giai đoạn của một thời kỳ đổi mới, thành phố Cảng là cửa ngõ của khu vực các tỉnh phía Bắc, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội có những diễn biến phức tạp. Đội Cảnh sát hình sự đặc biệt với bí số H88, trực thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hải Phòng đã được thành lập với chức năng, nhiệm vụ là tập trung lực lượng, đấu tranh, phòng ngừa và truy quét bọn tội phạm. Các trinh sát được lựa chọn vào H88 phải là những đồng chí tinh thông nghiệp vụ, có tinh thần dũng cảm, không sợ khó khăn, gian khổ, chấp nhận đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là chấp nhận hy sinh. Cũng chính từ lực lượng này, biết bao những chiến công đã được lập nên, những con người đã được tôi luyện, trưởng thành rồi rời đi nhận trọng trách khác.

Năm 1985, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp An ninh nhân dân I, anh Thắng được điều động về công tác tại Phòng An ninh điều tra, Công an thành phố Hải Phòng. Chia sẻ về thời gian mới vào nghề, anh Thắng tâm niệm: Để bù đắp vào sự bỡ ngỡ, chỉ còn một cách ham học hỏi những người đi trước bằng một tinh thần, thái độ kỷ luật nghiêm túc. Trong nghề này, sự tận tụy, hết mình trong công việc sẽ được đền đáp bằng sự trưởng thành nhanh chóng.

Đến năm 1992, anh Thắng đã được điều chuyển về công tác tại Đội đặc nhiệm H88 nổi tiếng khi ấy. Quãng thời gian tại Đội đặc nhiệm H88 bắt đầu ghi dấu những chiến công đầu tiên, đó là vụ xóa sổ cả đường dây tội phạm nguy hiểm, bắt hàng chục đối tượng. Từ đó, anh cùng đội bước trải qua hàng trăm vụ án lớn nhỏ và trở thành “khắc tinh” của các băng, nhóm tội phạm trên địa bàn thành phố Cảng…

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, năm 1995, khi đang mang cấp bậc Đại úy, anh Thắng đã được bổ nhiệm Đội phó, rồi trở thành Đội trưởng Đội án tuyến. Chín năm trên mặt trận mới đầy hiểm nguy, phức tạp, anh đã cùng đồng đội triệt phá hàng loạt vụ án, mang lại sự bình yên cho người dân thành phố nơi cửa biển. Hơn 30 năm khoác áo người lính hình sự, đã trực tiếp tham gia, chỉ huy, điều tra truy xét hàng nghìn vụ án, chuyên án, triệt phá hàng trăm ổ nhóm tội phạm, bắt gần 1.700 đối tượng, trong đó có khoảng 400 đối tượng trốn có lệnh truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Với những thành tích đó, Đại tá Lê Hồng Thắng đã vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua. Tiếp nối những thành công, Đại tá Lê Hồng Thắng vinh dự là một trong 18 cá nhân được vinh danh trong Chương trình “Vinh Quang Việt Nam 2017 – Dấu ấn 30 năm đổi mới” sẽ diễn ra tới đây.

