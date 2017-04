Kết quả công tác phòng, chống tội phạm quý I-2017

Quý 1-2017, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã tập trung triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ về phòng, chống tội phạm ngay từ những tháng đầu năm. Đặc biệt là đã tích cực, chủ động đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động của các đối tượng trọng điểm, góp phần bảo đảm tốt an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán và các sự kiện chính trị tại các địa phương. Phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự cao hơn so với cùng thời gian trước cao điểm và cao điểm Tết Nguyên đán 2016, không xảy ra các vụ trọng án phức tạp; phát hiện tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, ma túy và bắt truy nã đều tăng. Các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được tăng cường và hiệu quả hơn. Tình hình an ninh, trật tự ổn định và được đảm bảo tốt hơn những năm trước, không xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng nhiều phóng sự, tọa đàm, phim tài liệu, câu chuyện truyền thanh, chuyện cảnh giác, bài viết phản ánh; tổ chức nhiều buổi giao lưu với các chuyên gia để tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, buôn bán người, mại dâm, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống hàng giả, hàng cấm…; định kỳ phát sóng trên các kênh phản ánh các mảng đề tài về phòng, chống tội phạm, giáo dục ý thức pháp luật; các kênh thông tin mang tính cảnh báo, phòng ngừa tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử người phạm tội; giáo dục, giúp đỡ người phạm tội tại cộng đồng dân cư có sức truyền cảm lớn đến mọi tầng lớp nhân dân, từ đó mọi người nêu cao tinh thần cảnh giác.

Các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an chủ động phối hợp các đơn vị chức năng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công tội phạm trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trước, trong, sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và các lễ hội đầu năm.

Đã điều tra, khám phá 10.251 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 80,31, bắt xử lý 22.708 đối tượng; triệt phá 421 băng nhóm tội phạm. Bắt, vận động đầu thú 2.251 đối tượng truy nã.

Phát hiện 5.099 vụ phạm tội về kinh tế, 42 vụ phạm tội về tham những, chức vụ. Phát hiện 4.625 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; bắt giữ 5.775 vụ/8.721 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 148 kg heroin; 216kg và 101.810 viên ma túy tổng họp; 13 kg cần sa.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017: Đã điều tra khám phá 7.238 vụ phạm pháp hình sự, bắt 16.271 đối tượng, đạt tỷ lệ 81,18%, vượt chỉ tiêu 4,18% và cao hơn 1,11% so với cùng kỳ; triệt phá 329 băng, ổ, nhóm tội phạm tăng 23,68% so với trước cao điểm; bắt, vận động đầu thú 1.652 đối tượng truy nã, nhiều hơn 31,32% so với trước cao điểm.

Các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng xử lý 1.804 vụ/2.817 đối tượng.

Viện kiểm sát nhân dân các cấp kiểm sát điều tra 33.408 vụ/48.034 bị can; kiểm sát trong giai đoạn truy tố 10.344 vụ/17.000 bị can. Tòa án nhân dân tối cao thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 19.775 vụ với 33.685 bị cáo; đã giải quyết, xét xử được 13.115 vụ với 20.793 bị cáo; đã tổ chức 1.849 phiên tòa xét xử lưu động…

Theo Noichinh