Hải Phòng: Khởi tố vụ án thuốc chữa ung thư làm từ bột than tre

Liên quan đến vụ việc thuốc ung thư làm bằng bột than tre, chiều 20.4, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – Giám đốc Công an TP.Hải Phòng cho biết: “Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố vụ án thuốc ung thư làm từ bột than tre”.

Cụ thể: Ngày 20.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố vụ án về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự 2015 đối với vụ việc trên.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng, cơ quan chức năng đã điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại cơ sở sản xuất của Đào Thị Chúc (SN 1994, trú tại tổ dân phố Tiến Bộ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng).

Kết quả điều tra như sau: Ngày 15.1, Đoàn kiểm tra liên ngành quận Kiến An kiểm tra cơ sở sản xuất của Đào Thị Chúc, tại tổ dân phổ Tiến Bộ. Quá trình kiểm tra thấy cơ sở có 10 công nhân đang làm việc với các công việc tạo viên nang, dán nhãn sán phẩm, đóng gói sản phẩm dưới sự quản lý trực tiếp của Chúc. Đoàn kiểm tra đã thu giữ các sản phẩm như: Vinaca ung thư CO3.2, Vinaca Vi5, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca Baby Vi6, Vinaca vi lượng, Vinaca đa dụng và một số chất bột cùng chất lỏng không nhãn mác khác. Chủ cơ sở Đào Thị Chúc không xuất trình được các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu chứng minh tính hợp pháp của việc sản xuất nói trên và không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, hàng hóa tại cơ sở.

Hiện Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đang chỉ đạo các đơn vị chức năng để điều tra tiếp vụ việc.

