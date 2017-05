Đấu tranh quyết liệt với tội phạm ‘núp bóng’ doanh nghiệp

Trước cộng đồng doanh nghiệp, người đứng đầu ngành Công an cam kết sẽ tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho sản xuất kinh doanh, tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2017, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay, trước những tác động của tình hình thế giới, khu vực trong điều kiện hội nhập về kinh tế quốc tế sâu rộng, công tác bảo đảm an ninh trật tự để xây dựng môi trường an ninh, an toàn lành mạnh cho sản xuất kinh doanh và phục vụ khởi nghiệp thúc đẩy doanh nghiệp phát triển đang đứng trước những thách thức cần được tập trung giải quyết.

Hơn 10.000 vụ được phát hiện, xử lý

Theo nhận định của Bộ Công an, hiện nay hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp, công ty, tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng ngày càng đa dạng và phức tạp, tinh vi, gây hậu quả lớn đến sản xuất, kinh doanh.

Thậm chí, sự xâm nhập, can thiệp của tội phạm hình sự vào các lĩnh vực kinh tế thông qua việc thành lập các doanh nghiệp tạo vỏ bọc để thu nạp các đối tượng có tiền án, tiền sự , hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động bảo kê, chèn ép hoạt động kinh doanh, cưỡng bức tài sản, tổ chức tín dụng đen, siết nợ, đòi nợ thuê, can thiệp vào hoạt động đấu thầu, các hợp đồng hợp tác kinh tế… cũng đang đe dọa trực tiếp đến môi trường sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến toàn xã hội.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chỉ ra rằng: tội phạm kinh tế, buôn lậu, tham nhũng, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đang diễn biến phức tạp xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích, môi trường kinh doanh lành mạnh của các doanh nghiệp. Nổi lên đó là hoạt động lợi dụng chính sách khấu trừ, hoàn thuế GTGT để chiếm đoạt tiền, chuyển giá trốn thuế, hoạt động kinh doanh đa cấp trên mạng, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

“Chúng tôi đã phát hiện, xử lý 1.778 vụ buôn lậu, 165 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả , 256 vụ trốn thuế, 7.902 vụ vi phạm pháp luật về môi trường. Đây là một trong những nội dung kiến nghị của hiệp hội các doanh nghiệp và các doanh nghiệp Việt Nam gửi đến Bộ Công an. Chúng tôi đã rất tích cực xử lý, xây dựng môi trường lành mạnh cho hoạt động sản xuất, kinh doanh”- Bộ trưởng Tô Lâm cho biết.

Người đứng đầu ngành Công an cũng không ngần ngại khi cho biết đã có không ít doanh nghiệp lợi dụng những sơ hở trong quản lý nhà nước để trục lợi. Ví dụ, hầu hết các doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác tài nguyên cát, sỏi lòng sông có dấu hiệu chạy dự án, bán lại cho các đầu nậu khai thác cát chuyên nghiệp, vi phạm pháp luật trong khai thác, có sự bảo kê của tội phạm hình sự. Đặc biệt có doanh nghiệp đưa tin vu cáo, sử dụng lưu manh, côn đồ, đe dọa, chèn ép doanh nghiệp khác, làm cho môi trường kinh doanh bị méo mó, thiếu lành mạnh.

Tạo môi trường kinh doanh an toàn

Trước 2000 doanh nhân, người đứng đầu ngành Công an khẳng định: Để môi trường an ninh, an toàn lành mạnh cho sản xuất kinh doanh, phục vụ cho khởi nghiệp, phục vụ cho doanh nghiệp phát triển, thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là trong thủ tục hành chính theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, Nghị quyết số 19/NQ-CP, tăng cường cung cấp thông tin phục vụ cho doanh nghiệp lựa chọn các đối tác đầu tư, hợp tác. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất.

Đáng chú ý, theo thống kê của Bộ Công an, hiện còn tồn đọng khoảng gần 400 vụ khiếu kiện phức tạp liên quan đến đất đai ở 61 tỉnh, thành phố. Bộ trưởng Tô Lâm cho hay, thời gian tới sẽ phối hợp với các ngành, địa phương giải quyết kịp thời có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh nhất là các vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai, đình công của công nhân không dễ hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự, không để các thế lực thù địch, kẻ xấu lợi dụng chống phá.

“Tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự, nhất là các băng, ổ nhóm núp bóng doanh nghiệp hoạt động bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, hoạt động tín dụng đen, cưỡng đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo. Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng, nhất là tội phạm buôn lậu hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại, trốn thuế, hoàn thuế GTGT… góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là bình đẳng giữa các doanh nghiệp”, Bộ trưởng Công an cam kết.

Ngành Công an đã cung cấp hàng nghìn thông tin quý giá cho doanh nghiệp Thời gian qua, Bộ Công an đã chủ động phát hiện những sơ hở, yếu kém, vi phạm của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp, ngân hàng thương mại; có kiến nghị với Chính phủ chỉ đạo các ban, ngành liên quan rà soát, thực hiện tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công, ngân hàng, góp phần lành mạnh hóa hoạt động của hệ thống tài chính ngân hàng. Bộ Công an cũng đã chú trọng nắm tình hình, thu thập thông tin hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong lựa chọn đối tác nước ngoài. Hàng năm đã cung cấp hàng trăm, hàng nghìn thông tin cho các doanh nghiệp, trong đó nhiều thông tin có giá trị, phục vụ cho doanh nghiệp lựa chọn, đánh giá, thẩm định năng lực tài chính, công nghệ, tư cách pháp nhân các đối tác nước ngoài. Đồng thời, giới thiệu cho các địa phương, các vùng kinh tế trọng điểm hàng trăm đối tác đầu tư phát triển kinh tế-xã hội các địa phương.

Theo Bao Phapluat