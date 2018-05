Đại gia sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn ở Lạng Sơn bị bắt vì buôn 20 bánh heroin

Trước khi bị bắt, Triệu Ký Vòong được biết đến là đại gia sở hữu hàng loạt công trình nhà hàng, khách sạn lớn ở khu đô thị Phú Lộc 4 – trung tâm thành phố Lạng Sơn.

Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, bắt khẩn cấp 3 đối tượng, thu giữ 20 bánh ma túy và nhiều tang vật liên quan.

Theo thông tin từ Công an Lạng Sơn, khoảng 17h30 ngày 16/5, tại thôn Minh Khai, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn) tổ trinh sát Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, chặn bắt ô tô tải BKS 29C do Phạm Xuân Lân (SN 1981) điều khiển.

Ngoài Lân, trên xe có em ruột anh ta là Phạm Xuân Dũng (SN 1983), cùng trú tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện 20 bánh chất bột màu trắng (nghi heroin) được giấu trong khung sườn ô tô. Các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê 20 bánh heroin từ Sơn La về Lạng Sơn.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp với Triệu Ký Vòong (SN 1969, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn).

Tại đây, cảnh sát thu giữ 57 triệu đồng, 1 ô tô, 10 điện thoại di động, 41 viên đạn và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Qua đấu tranh, Triệu Ký Vòong khai nhận thuê Lân và Dũng vận chuyển thuê số ma túy trên với giá 2,8 tỷ đồng.

Được biết, Triệu Ký Vòong hiện sở hữu hàng loạt công trình nhà hàng, khách sạn lớn ở khu đô thị Phú Lộc 4 ở trung tâm thành phố Lạng Sơn.

Đại tá Nguyễn Trung Thực – Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, mấy năm gần đây Triệu Ký Vòong nổi lên là một người giàu có bất thường khi xây khách sạn, nhà hàng tại địa bàn khu đô thị Phú Lộc 4.

Mặc dù nổi lên giàu có nhưng Vòong lại không có ngành nghề gì đặc biệt. Đầu năm 2017, Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập chuyên án để điều tra, làm rõ về những ngành nghề kinh doanh, buôn bán của đối tượng này và phát hiện hành vi phạm tội.

Theo Đại tá Thực, Triệu Ký Vòong là đối tượng rất mưu mô, xảo quyệt, hoạt động buôn bán ma tuý tinh vi, nhiều thủ đoạn nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Đến nay cảnh sát chưa xác định thêm người nhà của Vòong tham gia vào đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý này.

Theo Trithuctre