Chuyển hồ sơ doanh nghiệp chây ì nợ BHXH cho cơ quan điều tra

BHXH Việt Nam cho biết đến cuối tháng 4-2018, tổng số nợ BHXH trong cả nước hơn 10.000 tỉ đồng, chiếm 4,8% so với kế hoạch thu năm 2018 và tăng 0,6% so với tháng 3-2018. Theo BHXH Việt Nam, nợ BHXH tăng là do tích tụ từ những khoản nợ trước đây, trong đó bao gồm những khoản nợ có khả năng không thu hồi được.

Để xử lý tình trạng nợ đọng BHXH, trong tháng 5-2018, BHXH Việt Nam tập trung chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị có số nợ đọng BHXH, BHYT lớn; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam sẽ tăng cường công tác thanh tra và cung cấp số liệu, danh sách đơn vị nợ cho tổ chức Công đoàn, phục vụ công tác khởi kiện. Đối với các đơn vị cố tình chây ì, BHXH Việt Nam sẽ chuyển hồ sơ cho CQĐT

Tính đến hết tháng 3-2018, tổng số đơn vị sử dụng lao động được thanh tra, kiểm tra của toàn ngành là 943 đơn vị. Qua đó, đã phát hiện 1.487 lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian phải tham gia BHXH, với số tiền truy đóng là hơn 6,5 tỉ đồng; đồng thời, lập biên bản 67 đơn vị vi phạm hành chính, với mức tiền xử phạt là hơn 2 tỉ đồng.

Theo NLD