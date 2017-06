Vụ án Văn Kính Dương cho thấy tội phạm có tổ chức về ma túy đã có một bước tiến đáng sợ. Và sự lo lắng của thiếu tướng Phan Anh Minh là có cơ sở vì việc phá án quá khó khăn.

Khi tin tức Công an TP.HCM phá được “công xưởng sản xuất ma túy” của Văn Kính Dương (36 tuổi, ở Hà Nội), thu được 520.000 viên thuốc lắc được truyền đi, bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, chuyên gia về độc chất, ma túy và tâm thần học, đã không kiềm được cảm xúc lo lắng cho cộng đồng trước sự phát triển đường dây tội phạm có tổ chức này.

Sau vụ việc, nhà báo Hoàng Linh (*) gửi đến Zing.vn góc nhìn của mình về bước tiến đáng sợ của tội phạm ma túy hiện nay.

Cảnh sát xóa ‘tập đoàn’ sản xuất ma túy lớn nhất nước sau 400 ngày Hơn một năm ròng, ban chuyên án cắt cử hàng trăm trinh sát lần theo dấu chân Văn Kính Dương cùng đàn em của ông trùm này ở Đồng Nai, Nha Trang, Hà Nội để thu thập chứng cứ.

“Nhà máy ma túy”

Lần đầu tiên người ta chứng kiến việc tướng Phan Anh Minh (Phó giám đốc Công an TP.HCM) biểu lộ sự xúc động khi nói về việc công an nơi đây đánh sập “tập đoàn” ma túy do Văn Kính Dương cầm đầu.

Ông Minh có nói sự hy sinh của anh em tham gia chuyên án nhưng sâu xa hơn, ông hiểu hệ sinh thái ma túy Việt Nam đã thay đổi tận gốc, hiểm họa cho xã hội. Và cận kề hơn là nhiệm vụ của công an sẽ khó khăn hơn.

Vòng đời của một sản phẩm ma túy trước đây là một năm, kể từ khi các vùng xa xôi gieo hạt anh túc, đến khi nó thành heroin, len lách qua biên giới đến tay tội phạm buôn bán và người nghiện. Nhưng giờ, với một số người chỉ cần một tuần là mặt hàng cấm này đã có mặt trên thị trường.

Ma túy đá hay còn gọi là hàng đá, chấm đá là tên gọi chỉ chung cho các loại ma túy tổng hợp, có chứa chất methamphetamine (meth) và amphethamine (amph) thậm chí là niketamid được phối trộn phức tạp từ nguyên liệu tự nhiên và hóa chất khác nhau trong đó thành phần chính, phổ biến là methamphetamine.

Loại ma túy này được giới sử dụng gọi là “đá” vì hình dạng bên ngoài trông giống đá – là tinh thể kết tinh thành những mảnh vụn li ti – gần giống với hạt mì chính (bột ngọt) hoặc giống hạt muối và óng ánh giống đá. Ngoài dạng phổ biến trên, ma túy đá còn bán bất hợp pháp trên thị trường dưới các dạng cục, bột, viên nén. Đây là một loại ma tuý mới tồn tại dưới dạng thức tinh thể.

Ma túy đá không chỉ được biết đến với tác dụng gây phê cho người nghiện mà còn là một loại thuốc khiến người dùng thèm muốn cả chuyện quan hệ tình dục. Nhiều người dùng ma túy đá để vui chơi hết mình, chứng tỏ đẳng cấp mà không biết rằng có sức tàn phá đối với sức khỏe, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Biểu hiện của những người thường xuyên sử dụng ma túy gây ra hậu quả thường thấy ảnh hưởng cho xã hội như chém giết người vô cớ, cuồng dâm, hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi, nặng hơn sẽ mắc tâm thần. Và rồi hậu quả cá nhân là suy kiệt thể chất và suy giảm khả năng tình dục.

Tội phạm ma túy đã không còn lệ thuộc vào lượng hàng cung cấp chủ yếu từ nước ngoài vào như trước đây mà đã tự sản xuất “cái chết trắng” này để đáp ứng cho nhu cầu của dân chơi.

Nếu như trước đây ma túy chỉ quanh quẩn trong heroin, cần sa, thuốc phiện mà để sản xuất ra các loại ma túy truyền thống này mất rất nhiều thời gian, công sức để trồng, thu hoạch, chưng cất thì hiện nay chỉ với các loại hóa chất có sẵn ngoài thị trường. Tội phạm ma túy chỉ cần mày mò trên mạng, có ít hiểu biết về hóa chất là có thể cho ra các loại ma túy tổng hợp, ma túy đá nhằm thỏa mãn nhu cầu sử dụng của lớp trẻ.

Ở trong nước, tội phạm đã biết lập xưởng sản xuất ra ma túy mà mỗi khi khám phá thì quy mô luôn là “lớn nhất”. Còn bên Trung Quốc, theo thông tin của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy (Bộ Công an), tội phạm của nước bạn đang chuyển các “công xưởng” về sát biên giới Việt Nam, kéo giá ma túy tổng hợp giao tại Hà Nội chỉ còn khoảng vài trăm triệu đồng/kg.

Sự lo lắng của tướng Minh là có cơ sở

Theo Công an quận Bình Thạnh, qua khám xét tại các xưởng sản xuất trong đường dây của Văn Kính Dương, công an thu giữ hơn 5.000 chai chứa khoảng 2.540 lít hóa chất acetone và methanol. Riêng tại xưởng sản xuất ma túy ở xã Phước Đồng (TP Nha Trang) có 5 can hóa chất chứa khoảng 500 lít methylamine.

Trước khi các thành viên trong đường dây bị bắt, ban chuyên án tiếp nhận từ Công an huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) tổng cộng 1.400 vỏ chai hóa chất chứa khoảng 700 lít acetone và methanol vứt bỏ trên địa bàn huyện Châu Thành.

Trả lời câu hỏi nguồn hóa chất được lấy từ đâu, thượng tá Dương Ngọc Danh, Phó trưởng Công an quận Bình Thạnh cho biết qua khai thác ban đầu, nhóm tội phạm khai nhận một trong những thành phần quan trọng để sản xuất ma túy chính là methylamine dưới dạng thể lỏng. Loại hóa chất này được các “chân rết” trong đường dây của Dương nhập lậu từ các tỉnh biên giới phía bắc về Hà Nội.

Từ Hà Nội, nguồn hóa chất này được chuyển vào các xưởng sản xuất tại TP.HCM, Đồng Nai, Khánh Hòa bằng xe tải. Các loại hóa chất khác thì băng của Dương khai nhận mua trên thị trường trôi nổi, trong đó có khu vực chợ Kim Biên (quận 5, TP.HCM).

Trước đó, công an cũng đã khám phá một số “tổ hợp” sản xuất ma túy tại Việt Nam bằng cách chiết xuất tiền chất ma túy từ các loại tân dược phổ biến trên thị trường như thuốc ho, thuốc cảm (có chất an thần và hướng thần). Tôi xin không nêu tên các tiền chất ma túy và tên thương mại của các loại thuốc nêu trên vì lý do đạo đức và tính bắt chước của tội phạm.

Điều nguy hiểm là các loại tân dược này rất dễ mua và mua được với số lượng lớn (Zing.vn đã có bài về vấn đề này). Tuy nhiên, từ đó bào chế thành thuốc lắc hoặc hàng đá thì cần máy móc và chuyên môn khác nên thường chiết xuất xong tiền chất các “tổ hợp” gửi tiền chất ra nước ngoài để bào chế ma túy.

Vụ án Văn Kính Dương cho thấy tội phạm có tổ chức về ma túy đã có một bước tiến đáng sợ. Và sự lo lắng của tướng Minh là có cơ sở vì việc phá án quá khó khăn.

Ngày 7/4, công an bắt 15 người trong đường dây ma túy của Văn Kính Dương. Lực lượng chức năng thu hơn 520.000 viên thuốc lắc, 120 kg bột sản xuất thuốc lắc và ma túy đá chưa thành phẩm (khoảng hơn 1 triệu viên thuốc lắc, với trị giá hơn 200 tỷ đồng).

Công an thu giữ 10 tỷ đồng tiền mặt; 7 ôtô (trong đó có 1 siêu xe McLaren 570S) cùng hàng chục trang thiết bị, máy móc, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc lắc, chất đầy 7 xe tải.

