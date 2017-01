Bắt “trùm” ma tuý Trung Quốc cùng 3 khẩu súng, 88 viên đạn

Ập vào bắt “trùm” ma tuý bị Công an Trung Quốc truy nã đang ẩn náu tại Hải Phòng, công an phát hiện cả kho vũ khí “nóng” gồm 3 khẩu súng, 88 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 1 quả mìn tự chế… cùng nhiều ma tuý tổng hợp.

Ngày 15-1, tin từ Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đơn vị này vừa kết hợp cùng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP Hải Phòng bắt giữ đối tượng đang bị Công an Trung Quốc truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý là Su Feng (tức Tô Phong, SN 1985, quốc tịch Trung Quốc).

Trước đó, vào khoảng tháng 9-2015, Su Feng cùng một số đối tượng khác bị Công an TP Phòng Thành (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Sau đó, Su Feng đã bỏ trốn khỏi trụ sở Công an và bị Công an Trung Quốc ra lệnh truy nã.

Trong quá trình bỏ trốn, “trùm” ma tuý này đã vượt biên trái phép sang Việt Nam và đã ẩn náu tại nhiều địa phương. Đến đầu tháng 1-2017, qua công tác nắm tình hình và trao đổi thông tin, trinh sát Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma tuý Công an TP Móng Cái phát hiện Su Feng đang thuê nhà ẩn náu tại khu vực phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Trong quá trình lẩn trốn, xác định cái giá phải trả nếu bị bắt nên Su Feng luôn “găm” theo súng, lựu đạn trong người, sẵn sàng chống trả lực lượng truy bắt. Cùng với đó, Su Feng luôn tích luỹ lương thực để ăn dần, rất ít khi rời khỏi nhà trọ, nên việc tiếp cận bắt đối tượng này rất khó.

Sau khi bí mật khảo sát tỉ mỉ địa điểm ẩn náu, di biến động của đối tượng, chiều 14-1, các trinh sát Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma tuý và Công an TP Móng Cái Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm – Công an Quảng Ninh phối hợp Công an TP Hải Phòng bất ngờ ập vào nhà trọ, khiến Su Feng không kịp trở tay.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng công an thu giữ của Su Feng 3 khẩu súng, 88 viên đạn các loại, 1 quả lựu đạn, 1 quả mìn tự chế, 2 điện thoại di động, hơn 57 triệu đồng, cùng nhiều ma tuý tổng hợp.

Tại cơ quan công an, bước đầu Su Feng khai nhận, khi chưa bị bắt giữ ở Trung Quốc, ngoài hoạt động về ma tuý, đối tượng này có tiến hành cho vay nặng lãi.

Su Feng sau khi bị bắt giữ đã được Công an tỉnh Quảng Ninh bàn giao cho Công an TP Hải Phòng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

