Bắt được Vũ ‘nhôm’ theo lệnh truy nã

Ngày 4-1, thông tin từ Bộ Công an cho biết cơ quan an ninh điều tra của Bộ đã tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Thông tin trên cũng đã được Bộ Công an công bố trên trang web của bộ.

Chiều 4-1, chuyến bay mang số hiệu VN662 xuất phát từ Singapore chở Phan Văn Anh Vũ đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Trả lời Tuổi Trẻ Online qua email lúc 16h57 giờ Singapore, Bộ Nội vụ Singapore xác nhận đã trục xuất Phan Văn Anh Vũ về Việt Nam.

Như đã thông tin, Phan Văn Anh Vũ bị Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Singapore (ICA) bắt ngày 28-12-2017 do vi phạm đạo luật di trú của Singapore và bị trục xuất sau đó.

Theo thông tin từ luật sư người Singapore Reme Choo Zheng Xi, ông Vũ (với hộ chiếu mang tên Phan Van Anh Vu) bị bắt lúc 11h ngày 28-12 khi đang làm thủ tục xuất cảnh từ Singapore qua Malaysia tại cửa khẩu tiếp giáp với bang Johor của Malaysia.

Hộ chiếu của ông Vũ lúc này đã bị phía Việt Nam hủy nên không còn hợp pháp khi ông Vũ tìm cách sang Malaysia.

Trước đó, chiều 21-12, Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố bị can ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) về hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước” theo Điều 263 Bộ Luật hình sự. Cùng với lệnh khởi tố bị can, lực lượng công an đã khám xét nhà của Vũ “nhôm” tại Đà Nẵng.

Sau đó, cơ quan công an đã phát lệnh truy nã và triển khai lực lượng truy bắt ông Vũ.

Nội dung email của Bộ Nội vụ Singapore trả lời Tuổi Trẻ Ông Phan Văn Anh Vũ bị bắt vào ngày 28-12-2017 với cáo buộc vi phạm Đạo Luật Di trú Singapore. Ông Phan Văn Anh Vũ nhập cảnh vào Singapore với hộ chiếu Việt Nam nhưng không đúng tên thật của mình. Trong khi ông ấy cũng mang theo trong người một hộ chiếu Việt Nam với tên thật của mình. Ông Phan Văn Anh Vũ lúc đó còn mang theo một hộ chiếu thứ ba. So sánh với lần nhập cảnh gần nhất vào Singapore cũng như những lần nhập cảnh vào Singapore trước đây, Phan Văn Anh Vũ đã khai gian dối với Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Singapore (ICA). ICA cũng đã hoàn tất các điều tra riêng của mình. Phan Văn Anh Vũ cũng đã bị cảnh cáo nghiêm khắc thay cho việc khởi tố. ICA đã hủy quyền du lịch và trục xuất ông Phan Văn Anh Vũ ra khỏi Singapore theo quy định của Đạo luật nhập cư Singapore. Ông Phan Văn Anh Vũ là đối tượng truy nã với thông báo “Đỏ” của Interpol với lệnh truy nã của chính phủ Việt Nam. ICA đã yêu cầu Phan Văn Anh Vũ quay về Việt Nam, nơi đầu tiên ông rời khỏi trước khi nhập cảnh vào Singapore cũng là nơi cấp hộ chiếu mang tên ông.

Theo Tuoitre.vn