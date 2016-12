Bắt 94 nghi phạm từ tin báo của dân

Trong năm 2016, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) nhận hơn 450 tin báo từ người dân, trong đó có hơn 270 tin báo có giá trị, giúp công an điều tra làm rõ 87 vụ phạm pháp, xử lý gần 100 người vi phạm, triệt phá một băng nhóm, thu hồi nhiều tài sản…

Ngoài ra, người dân còn bắt giữ một nghi phạm, giao nộp cho công an hàng chục khẩu súng tự chế và cả trăm vũ khí thô sơ các loại.

Báo cáo của ngành Công an huyện Tân Phú cho biết như trên. Trong năm, lực lượng này cũng đã có hàng trăm buổi tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp cho ngành công an tại địa phương.

Theo Plo