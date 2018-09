An Giang: Triệt phá đường dây mua bán đô la Mỹ giả

Mua đô la Mỹ giả từ Campuchia về Việt Nam bán lại để kiếm lời, Thu bị Cơ quan An ninh bắt về hành vi “Lưu hành tiền giả”.

Ngày 26/9, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan An ninh điều tra vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Dương Thị Thu (SN 1976, trú tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) về hành vi “Lưu hành tiền giả”.

Theo điều tra ban đầu, công an tỉnh An Giang xác định Dương Thị Thu sống chung như vợ chồng với Nguyễn Văn Rô. Theo sự hướng dẫn của Rô, Thu đã mua một sấp tiền giả có trị giá gần 10 ngàn đô la Mỹ từ một đối tượng người Campuchia.

Sau đó, Thu bán lại số tiền giả nói trên cho 2 đối tượng Đỗ Văn Phúc và Hà Hải Dương với giá 52 triệu đồng. Số tiền này được Phúc và Dương tiêu thụ ra thị trường thành công.

Ngày 24/9, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang tiến hành bắt tạm giam Dương Thị Thu, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của Thu tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, thu giữ một số giấy tờ liên quan.

Trước đó, “chồng hờ” của Thu là Nguyễn Văn Rô và 5 đối tượng liên quan cũng đã bị khởi tố, bắt giam về hành vi “Lưu hành tiền giả”. Công an cũng đã thu hồi được gần 16 ngàn đô la Mỹ giả.

Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ án nhằm xử lý nghiêm trước pháp luật.

Theo Văn Dương (doisongphapluat.com)

Nguồn bài viết: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/an-giang-triet-pha-duong-day-mua-ban-do-la-my-gia-a245465.html