141 Hà Nội – Nỗi khiếp sợ của tội phạm đường phố

Với sự hoạt động hiệu quả, từ nhiều năm nay, lực lượng 141 Công an Hà Nội đã trở thành “thương hiệu” của Công an Hà Nội, niềm tin của người dân thủ đô và nỗi khiếp sợ của tội phạm.

“Thương hiệu” của niềm tin

Cách đây gần 7 năm, trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện nhiều đối tượng càn quấy trên đường phố, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm thậm chí mang dao kiếm, mã tấu, súng ra đường. Khi va chạm giao thông, các đối tượng này sẵn sàng sử dụng vũ khí truy đuổi, đâm, chém nhau công khai gây tâm lý lo lắng, bất ổn trong nhân dân và chống lại lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ.

Trước tình hình tội phạm có những diễn biến phức tạp, có biểu hiện coi thường pháp luật, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ký ban hành Kế hoạch số 141/KH-CAHN-PV11 ngày 29/7/2011 ra đời nhằm tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển mô tô, xe gắn máy lạch lách, đánh võng, chở người sai quy định… mang vũ khí tham gia giao thông và được thống nhất thực hiện từ ngày 3/8/2011.

Chỉ sau 6 tháng triển khai, Kế hoạch 141 đã góp phần kiềm chế phạm pháp hình sự trên địa bàn Thủ đô. Cụ thể phạm pháp hình sự giảm 1,5% so với 6 tháng liền kề trước đó; riêng trọng án giảm 9%, chống người thi hành công vụ giảm 2,1%, cướp giật giảm 28,2%. Những thành tích trên của các tổ công tác 141 bước đầu góp phần củng cố niềm tin và bình an cho nhân dân Thủ đô.

Sau nhiều năm hoạt động, mô hình 141 đã phát huy hiệu quả phòng ngừa tội phạm, được đông đảo nhân dân ủng hộ. “Thương hiệu” 141 đã trở thành nỗi khiếp sợ của tội phạm đường phố. Những đối tượng giang hồ xăm trổ, ngông nghênh, ngổ ngáo đều phải ngoan ngoãn thực hiện việc kiểm tra hành chính mỗi khi gặp lực lượng này,

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ khi thành lập đến nay, 15 tổ công tác 141 đã kiểm tra, xử lý 191.771 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt hành chính hơn 112 tỷ đồng; phát hiện, bắt giữ hơn 6.000 vụ, gần 7.000 đối tượng có dấu hiệu tội phạm bàn giao cho các đơn vị điều tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền (truy tố 949 vụ, 1.261 bị can, xử lý hành chính 2.475 vụ, 3.301 đối tượng, phạt hành chính 5,5 tỷ đồng).

Quá trình kiểm tra, xử lý tại hiện trường, lực lượng 141 đã thu giữ 21 súng quân dụng và trên 800 viên đạn; hơn 200 bình xịt cay; gần 400 dùi cui các loại; hơn 30g chất nổ; trên 1.000 xe mô tô ghi xe tang vật và nhiều tài sản có giá trị như dây chuyền vàng, lắc tay, ipad, điện thoại và hơn 300 triệu đồng là tang vật của các vụ trộm cắp, cướp giật, lừa đảo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước sự hoạt động hiệu quả của lực lượng liên quân CSHS, CSGT, CSCĐ của Công an Hà Nội, nhiều đại biểu quốc hội đã kiến nghị Bộ Công an nhân rộng mô hình này trên toàn quốc.

Đánh giá sơ kết mô hình 141, Thứ trưởng Bộ Công an – Lê Quý Vương khẳng định: những thành quả đạt được từ công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là việc “thức cho dân ngủ” của lực lượng 141, uy tín của Công an thành phố nói chung, hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng trong nhân dân được tăng lên. Lực lượng 141 thật sự đã đi vào tiềm thức, tình cảm, lòng tin của nhân dân Thủ đô cũng như người dân cả nước. “Thương hiệu” 141 đã làm người dân yên tâm hơn khi tham gia giao thông, nhất là người dân thường xuyên hoạt động về đêm, phụ nữ khi ra đường.

Tội phạm “sử dụng muôn chiêu” cũng không lại 141

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ thuộc lực lượng 141 Công an Hà Nội cho biết, ngoài sự kết hợp của ba lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động thì yếu tố bí mật, bất ngờ chính là một trong những “bí quyết” thành công của mô hình 141.

“Không chỉ thời gian, địa điểm “cắm chốt” liên tục được thay đổi, mà cách thức kiểm tra, phát hiện đối tượng hiềm nghi cũng cần phải thay đổi để phát hiện sự đối phó của tội phạm. Ví dụ như, trước đây, các đối tượng thường mang theo dao, kiếm trong người để đi đòi nợ thuê, gây án, nhưng sau khi lực lượng 141 liên tiếp bắt giữ các vụ việc, các đối tượng lại nghĩ ra chiêu đối phó bằng cách thuê hai taxi, một xe chở người, còn một xe chở “hàng nóng”, nếu không có con mắt nghiệp vụ thì các đối tượng đã “thoát rồi”. Hoặc như việc thấy cảnh sát chỉ kiểm tra những người không đội mũ bảo hiểm, các đối tượng mang ma tuý lại giấu ma tuý vào miếng lót của mũ bảo hiểm đội trên đầu…” – trung tá hình sự thuộc tổ công 141 chia sẻ về tính bất ngờ trong phương thức kiểm tra.

Điển hình, trong khi làm nhiệm vụ tại nút giao thông Yên Phụ – Trần Nhật Duật (Hà Nội), tổ công tác Y2/141 phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS 29V có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Ngoài chiếc cân tiểu ly để trong cốp xe máy, cảnh sát phát hiện trong lớp lót của mũ bảo hiểm đối tượng đội có một gói nilon to chứa tinh bột màu trắng. Qua khai thác nóng, đối tượng khai tên là Nguyễn Hoàng Dương (SN 1974, trú tại quận Hai Bà Trưng), đồng thời thừa nhận số bột màu trắng là ma túy đá, mua về chưa kịp sử dụng thì bị lực lượng 141bắt giữ.

Mặc dù chỉ có 15 tổ công tác, song với sự bố trí lực lượng linh hoạt, liên tục thay đổi thời gian, địa điểm địa bàn cắm chốt, nên dường như lúc nào ra đường người dân cũng thấy bóng dáng lực lượng 141. Không chỉ góp phần bảo đảm trật tự, an ninh trên địa bàn thành phố, lực lượng 141 còn thu hồi nhiều tài sản bị trộm cắp, bị chiếm đoạt cho người dân. Đã có hàng trăm lá thư cảm ơn của người dân gửi tới Công an Hà Nội để tỏ lòng cảm ơn lực lượng 141. Trước sự hoạt động hiểu quả của lực lượng này, một số đại biểu quốc hội từng kiến nghị Bộ Công an nhân rộng mô hình trên cả nước để góp phần giảm thiểu tội phạm.

Theo Tienphong