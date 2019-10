Bắt tạm giam 2 cán bộ ngân hàng liên quan đến đấu giá đất

Chiều 4/10, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt, tạm giam d đối với 2 cán bộ Ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình về tội “Giả mạo trong công tác”.

Chiều 4/10, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, qua tiếp nhận đơn tố giác tội phạm và kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt, tạm giam 2 tháng đối với Trần Thị Ngọc Thủy (41 tuổi, trú tại tổ 13, phường Trần Lãm, TP Thái Bình, là Trưởng phòng khách hàng cá nhân, Ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình) và Nguyễn Thị Hải Hoàn (29 tuổi, trú tại tổ 34, phường Trần Lãm, TP Thái Bình, là chuyên viên phòng khách hàng cá nhân, ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình về tội danh “Giả mạo trong công tác”.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, 2 cán bộ của Ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình vừa bị khởi tố là do có liên quan đến việc xác nhận Hồ sơ năng lực cho Công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc (MST 1001187560; có địa chỉ giao dịch tại Lô 26B.35, KĐT Trần Lãm, tổ 37, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để đi đấu giá quyền sử dụng đất tại “Dự án phát triển nhà ở khu quy hoạch dân cư diện tích trên 7,1ha” ở xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Cụ thể, tại phiên đấu giá diễn ra ngày 26/7, Công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc là đơn vị bỏ thầu cao nhất với mức giá 13.586.800 đ/m2 (mười ba triệu năm trăm tám mươi sáu ngàn tám trăm đồng trên một mét vuông, cao gấp đôi giá khởi điểm) đối với khu đất thuộc dự án trên có diện tích là 71.285m2 nên đã thắng thầu.

Ngày 7/8, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 2166/QĐ-UBND do ông Đặng Trọng Thăng Chủ tịch UBND tỉnh ký công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời công nhận chủ đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở thương mại tại xã Đông Mỹ, TP. Thái Bình là Công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc.

Tuy nhiên, sau đó Cty TNHH đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc chủ động xin được hủy kết quả trúng đấu giá, đồng nghĩa với việc chấp nhận mất trắng gần 45 tỷ đồng tiền đặt cọc là điều kiện để được tham dự phiên đấu giá.

Bắt đầu từ đây, nhiều sự cố trong việc đấu thầu được tố giác, trong đó nổi bật là những sai phạm trong hồ sơ năng lực của doanh nghiệp thắng thầu này bị “tố” là được nhân viên ngân hàng PvcomBank chi nhánh Thái Bình tiếp tay làm giả.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

